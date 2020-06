BMW will 6.000 Stellen streichen

München. BMW will noch in diesem Jahr 6.000 Stellen abbauen. Das sagte ein Konzernsprecher der Nachrichtenagentur AFP anlässlich eines am Freitag vorgestellten Maßnahmenpakets zur personellen Umstrukturierung des Autobauers in der Coronakrise. Die Maßnahmen betreffen laut BMW in erster Linie die deutschen Standorte.

Den geplanten Stellenabbau will der Konzern demnach »durch Fluktuation und mit freiwilligen Vereinbarungen« wie Abfindungen und Altersteilzeit realisieren. Nach bisherigen »Flexibilitätsmaßnahmen« wie dem Abbau von Zeit- und Urlaubskonten sowie Kurzarbeit »sind weitere Schritte erforderlich, um die BMW Group robuster gegenüber externen Einflüssen und Marktschwankungen zu machen«, erklärte der Autobauer. (AFP/jW)