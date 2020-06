Zweite Phase

imago/Arkivi Bewaffnete Arbeiter im Januar 1919 in Berlin

Die Geschichte der modernen Revolutionen seit der englischen Revolution im 17. Jahrhundert zeigt, dass Revolutionen bestimmte Phasen durchlaufen: solche der mobilisierenden Kämpfe, der Teilerfolge, der (scheinbaren) Stabilisierung, der Gegenrevolution und des neuen Anlaufs. Manchmal sind es sogar zwei parallele Revolutionen, die völlig unterschiedlichen Abläufen folgen und bei denen andere revolutionäre Akteure das Geschehen bestimmen.

Die Frage, ob es sich bei den revolutionären und von der Rätebewegung bestimmten Kämpfen im Frühjahr 1919, die vor allem im Ruhrgebiet, in Mitteldeutschland, in Bayern und im Berliner Raum um Sozialisierung, Demilitarisierung und Rätedemokratie geführt wurden, um eine »zweite Revolution« handelt, ist deshalb durchaus von wissenschaftlicher Relevanz. Am 9. März 2019, hundert Jahre nach dem blutig niedergeschlagenen Generalstreik in Berlin, fand im dortigen Rathaus Lichtenberg eine wissenschaftliche Tagung statt, die vom Museum Lichtenberg und vom Verein »Helle Panke« veranstaltet wurde. Die dort gelieferten Beiträge versammelt nun ein von Axel Weipert, Stefan Bollinger, Dietmar Lange und Robert Schmieder herausgegebener Band. Damit sollen die »Streiks, Unruhen, revolutionären Erhebungen und blutigen Auseinandersetzungen im Frühjahr 1919« in den Blick genommen werden. Sie betonen, dass im Frühjahr 1919 nicht nur in Deutschland, sondern in vielen europäischen Ländern soziale Unruhen und politisch radikale Proteste einen neuen Aufschwung nahmen. So wurde etwa Großbritannien von einer Streikwelle erfasst, in Ungarn die Räterepublik ausgerufen.

Zumindest in einer Hinsicht legen sich die Herausgeber und Autoren auf den Begriff der »zweiten Revolution« fest. Dieser spiegele die Erwartungen der Protagonisten der jeweiligen Proteste, Streiks und Erhebungen: »Neben der Frage nach den Chancen und Möglichkeiten, die in diesen revolutionären Unruhen aufschienen, ging es aber auch um die gewaltsame und blutige Konterrevolution, mit der diese beendet wurden«.

In »Schicksale der Revolution« schreiben Marcel Bois, Mark Jones und Stefan Bollinger über die globale Perspektive, die Gewaltpolitik in Deutschland und über die historischen Erfahrungen aus »zweiten Revolutionen«. In »Frauen und Revolutionen« behandelt Gisela Notz linke Positionen der Frauenpolitik, Mirjam Sachse das Leitbild der Frau als Staatsbürgerin im republikanischen Sinne und im Geist von 1848. »Momente der Revolution« beschreiben Pierro Di Paola (Italien), Peter Csunderlik (Ungarn), Reiner Tossdorff (Barcelonas Anarchisten), Simon Webb (Großbritannien) und Peter Haumer (Österreich). Klaus Wisotzky, Mario Hesselbarth und Sebastian Zehetmair beleuchten die »Chancen und Risiken des deutschen Frühlings 1919« im Ruhrgebiet, in Mitteldeutschland und in Bayern. Axel Weipert, Klaus Gietinger und Dietmar Lange widmen sich jeweils aus der Perspektive der Rätebewegung, der Volksmarinedivision und dem historischen Gedächtnis den Märzkämpfen in Berlin.