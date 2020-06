Bis zum Krieg

Zu jW vom 10.6.: »Der typische Gates«

(…) Amazon, Alibaba und Co. sind nicht einfache »Einzelhändler«, wie im Artikel dargestellt. Sie ziehen ihren Profit nicht aus der Spanne zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis, sondern vor allem aus der möglichst umfassenden Kontrolle des Verteilungsprozesses insgesamt. Ihr Risiko ist nicht das eines Einzelhändlers, der sich in seiner Einkaufs- und Verkaufspolitik irren und dann bankrott gehen kann. Es ist die Kontrolle über die Infrastruktur des Einzelhandels selbst, völlig unabhängig vom konkreten Produkt. Amazon will Profit machen, sofern überhaupt noch Handel betrieben wird. Auch zieht Microsoft einen Profit nicht aus einem Betriebssystem, sondern aus der Monopolisierung der Digitalisierung, die nur noch wenige Standards kennt. Hier streiten sich derzeit Google, Amazon, Microsoft und Apple um die Kontrolle dieser Infrastruktur. Huawei und andere chinesische Konzerne – in vielen Bereichen technologisch innovativer und günstiger – sollen mit aller Macht aus diesem Kartell rausgehalten werden. Speziell hier kann man sehen, wie die durch die Veränderungen im bisherigen Gefüge der imperialistischen Verteilung in den letzten Jahren aufgebrochenen Konflikte mit härtesten Bandagen bis hin zur offenen Kriegsdrohung zugespitzt werden. Dieses Kartell hat sehr viel mit der Diskussion um »Industrie 4.0« (»5.0«, »6.0« etc.) zu tun. Wer hier die Standards setzt und Konkurrenten aus der Entwicklung heraushalten kann, eröffnet sich neue Verwertungsmöglichkeiten. Vernichtet wird dabei Kapital, das mit diesen neuen Standards nicht mithalten kann. Derzeit betrifft dies in ganz großem Stil die auf Kohle und Erdöl basierende Technik, also die Grundlage der Produktion in der bisherigen Geschichte des Kapitalismus. (…)

Eike Andreas Seidel, per E-Mail

Echte Herausforderung

Zu jW vom 17.6.: »›Phase beinharter Verteilungskämpfe droht‹«

Eine »Phase beinharter Verteilungskämpfe« befürchtet IG-Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban im Interview. Zwischen wem? (…) In der jW las ich neulich, dass VW, BMW und Daimler in den letzten Jahren 277 Milliarden Euro Gewinne eingefahren haben. Da bedarf es großer staatlicher Zuwendungen, um dieses Niveau zu halten. Mit verlängertem Kurzarbeitergeld geben sich die Familien Quandt (BMW) und Piëch (VW, Porsche) nicht zufrieden. Sehr diplomatisch fragt Simon Zeise: »Inwieweit ist die Gewerkschaft noch arbeitskampffähig?« Ebenso diplomatisch antwortet Urban: »... alles eine echte Herausforderung«. Immerhin die Erkenntnis, »dass sich der Kapitalismus in einem fossilen Wachstumsmodell festgebissen hat.« Wäre es nicht fossil, was wächst da auf wessen Kosten? Urban darf es nicht sagen, ich darf es: Es rächt sich die Partnerschaft bis hin zur Knechtseligkeit, es rächt sich die Streikvermeidung bzw. die Vereinzelung von Arbeitskämpfen. Mobilisierung wird zum größeren, aber unvermeidlichen Wagnis. Wer soll denn die »institutionellen Statthalter des Neoliberalismus aus dem Amt jagen«? (…)

Paul Bender, Berlin

Starker Tobak

Zu jW vom 17.6.: »Vererbter Wahn«

Der Artikel suggeriert, dass »menschliche Rassen« und der »Rasse«-Begriff erstmals im 19. Jahrhundert Gegenstand von »Wissenschaft« waren. Tatsächlich wurden protorassistische Bezeichnungen bereits im 17. Jahrhundert benutzt, definierte Immanuel Kant (1724–1804) im Jahre 1775 erstmals im deutschen Sprachraum für den Homo sapiens den Begriff »Rasse« und beschrieb vier »Rassen« ausführlich. Im selben Jahr nannte Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840) vier, später fünf »Varietäten« derselben Art. Sowohl Kants als auch Blumenbachs Klassifikationen entsprachen dem durch Reisebeschreibungen und farbige Abbildungen gewachsenen Wissen um die verschiedenen Menschen und der wissenschaftlichen und ökonomischen Notwendigkeit zur Klassifikation aller »Naturprodukte«, einschließlich der Menschen (…). Bei Blumenbach, Kant und Georg Forster (1754–1794) zeigte sich ein unterschiedlicher Umgang mit »Rasse«. Während ersterer bei einer rein systematisch-taxonomischen Fassung blieb, dabei die Einheit der Menschheit und die fließenden Übergänge zwischen seinen »Rassen« betonte sowie vor Missbrauch warnte, bot sich Kant als plumper Rassist dar, indem er im nachhinein geistige und kulturelle Merkmale mit seinen biologischen »Rassen« verknüpfte. Forster aber wurde zum modernen bürgerlichen Rassisten, indem er zwar lautstark gegen den »Rasse«-Begriff argumentierte, aber mit schönen Worten eine »weiße« Vormundschaft über die »schwarzen« Menschen salonfähig zu machen suchte (…). Darwins Buch als »Meilenstein« zur »Rechtfertigung des Rassismus« zu bezeichnen und nur lau gegen den Missbrauch durch die Sozialdarwinisten zu verteidigen, ist starker Tobak. Natürlich galt auch die Selektionstheorie für den Homo sapiens über die meiste Zeit seiner Existenz, nur zeigt die offenbare Notwendigkeit des Sozialdarwinismus für die bürgerliche Gesellschaft, dass diese nicht mehr durch biologische, sondern gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten bestimmt wird, die zwecks Machterhaltung hinter ersteren verborgen werden sollen. Ernsthaft zu glauben, dass sich Rassismus in einer solchen Gesellschaft aus den Köpfen bringen lässt, heißt Wunder annehmen.

Michael Wallaschek, Halle (Saale)

Im Glashaus

Zu jW vom 19.6.: Onlineextra »Russland weist ›haltlose Vorwürfe‹ zurück«

Selbst wenn Moskau beim Mord im Tiergarten seine Finger im Spiel hatte, sollte Außenminister Heiko Maas seine Backen nicht so aufpusten und aus seinem Glashaus nicht mit Steinen auf Russland werfen. Von der US-Basis in Ramstein aus sind nämlich allein im Jemen mehr als 1.000 Menschen per Drohne umgebracht worden – laut OVG Münster vom 19. März 2019 völkerrechtswidrig. Hat man je gehört, dass Maas deshalb Sanktionen gegen die USA forderte oder gar im Büßergewand vor die deutsche Öffentlichkeit trat?

Bernd Schoeps, Bochum