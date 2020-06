Friko Berlin: »New-Start-Vertrag retten!«

Unter dem Motto »New-Start-Vertrag retten! US-Atomwaffen aus Deutschland abziehen und verschrotten!« ruft die Friedenskoordination (Friko) Berlin für den heutigen Montag zu einer Protestkundgebung auf. In einer Pressemitteilung vom Wochenende heißt es:

Der letzte von mehreren Verträgen zur Abrüstung und Begrenzung von Atomwaffen – der New-Start-Vertrag zwischen den USA und Russland – ist in Gefahr! Er läuft im Februar 2021 aus, wenn es nicht gelingt, ihn zu verlängern. Ein unkontrolliertes atomares Wettrüsten noch nicht absehbaren Ausmaßes würde beginnen. Dies muss verhindert werden!

Am 22. Juni 2020 treffen sich in Wien ranghohe Vertreter Russlands und der USA, um über Atomwaffen zu verhandeln. Inwiefern der New-Start-Vertrag und seine Fortschreibung Thema sein werden, ist nicht sicher. Je später allerdings dazu die Verhandlungen beginnen, desto größer ist die Gefahr, dass der Vertrag ersatzlos endet. Jetzt muss mit dem Ziel der Einigung verhandelt werden!

In Deutschland – bei Büchel in der Eifel – lagern immer noch US-Atomwaffen. Es ist höchste Zeit, dass diese Atombomben abgezogen und in den USA verschrottet werden! Statt dessen aber planen die USA neue Atombomben in Deutschland zu stationieren, die punktgenau und tief in die Erde eindringen und als Angriffswaffe gegen Russland dienen können. Im Ernstfall würden diese Atombomben von der Bundeswehr mit deutschen Maschinen ins Ziel geflogen. Die Bundesverteidigungsministerin betreibt dafür vehement die Anschaffung neuer Atombomber, um »die nukleare Teilhabe« zu erhalten. Der Atomkrieg würde auch in Deutschland ausgetragen. Das ist keine Friedenspolitik, sondern eine gefährliche Aufrüstung.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) bekräftigte am Sonntag ihre Forderung nach Erhalt der von Schließung bedrohten Standorte der Karstadt Sports GmbH:

»Wir werden mit aller Kraft für den Erhalt der Standorte und die Zukunft der Beschäftigten kämpfen. Dafür sind jetzt Politik, Eigentümer und Vermieter in der Verantwortung«, betonte Verdi-Verhandlungsführerin Conny Weißbach am Sonntag. Jetzt müsse es darum gehen, alle Möglichkeiten, Chancen und Wege auszuschöpfen, um so viel Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. Am Samstag hatte die Karstadt Sports GmbH die Schließung von bundesweit bis zu 20 Filialen bekanntgegeben. Davon betroffen sind etwa bis zu zwei Drittel der rund 1.200 Beschäftigten.

In den Verhandlungen für die Karstadt Sports GmbH, die bis zum Samstag andauerten, hat Verdi einen Tarifvertrag abgeschlossen, der unter anderem die Angleichung an das Tarifniveau von Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) in zwei Schritten bis zum 1. Januar 2022 sowie die Übernahme der wesentlichen Regelungsbestandteile von GKK, die Verpflichtung zum Abschluss eines Tarifvertrags »Gute Arbeit« sowie Standort- und Beschäftigungssicherung für die verbleibenden Häuser vorsieht. Konkret bedeutet dies für die von Arbeitsplatzverlust betroffenen Beschäftigten eine Anhebung des Gehalts auf das Niveau der Flächentarifverträge des Einzelhandels. Danach berechnet sich später die Höhe des Arbeitslosengelds.

Darüber hinaus fordert Verdi für die von Arbeitsplatzverlust bedrohten Beschäftigten der Karstadt Sports GmbH von Eigentümern und Politik, breit angelegte Qualifizierungsmöglichkeiten zu schaffen.