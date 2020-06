Geheimdienst warnt vor »Linksextremisten«

Berlin. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) beobachtet einem Bericht zufolge in der gewaltbereiten »linksextremen« Szene eine zunehmende Radikalisierung. »Die Herausbildung terroristischer Strukturen im Linksextremismus« erscheine möglich, heißt es laut Welt am Sonntag in einer Analyse des Bundesamts. Die »Intensität der Gewalttaten« habe sich erhöht. »Scheinbare ›rote Linien‹« würden überschritten. Daher erscheine »auch der Schritt zur gezielten Tötung eines politischen Gegners nicht mehr völlig undenkbar«, zitierte die Zeitung aus dem Papier. (AFP/jW)