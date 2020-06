AfD wirft Bumerang

imago images/Christian Spicker Immer wieder versucht die AfD, ihre Kritiker mundtot zu machen (Protest in Berlin, 2019)

Die AfD ist am Freitag im Bundestag mit dem Versuch gescheitert, »die Antifa« verbieten zu lassen. In namentlicher Abstimmung votierten 554 der anwesenden Abgeordneten gegen den Antrag der Partei, 85 – und damit weniger Abgeordnete als die AfD-Fraktion selbst hat – votierten dafür. Sogar sämtliche Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion stimmten gegen den AfD-Antrag, was dennoch kaum als Sympathiebekundung für antifaschistische Organisationen zu missdeuten sein dürfte.

Es war dem »Flügel«-nahen früheren Richter am Landgericht Dresden, Jens Maier, vorbehalten, den Antrag seiner Partei im Plenum vorzustellen. Dabei machte er seinem zweifelhaften Ruf einmal mehr alle Ehre. Zu Beginn seines Redebeitrags fabulierte er, dass »dieses Gebäude« – gemeint war der Deutsche Bundestag – »zur Zeit zum Beispiel von der Antifa angegriffen« werde. Maier, der sich in der Vergangenheit positiv auf die NPD bezogen und Verständnis für den faschistischen Massenmörder Anders Behring Breivik geäußert hatte, lobte am Freitag auch US-Präsident Donald Trump für seine Initiative, antifaschistische Organisationen verbieten lassen zu wollen. Trump habe der Antifa »den Krieg erklärt«, frohlockte er. Der Union warf Maier hingegen »Feigheit vor dem Feind« vor.

Neben dem durchschaubaren Manöver der AfD, ausgerechnet gegen die Organisationen vorgehen zu wollen, die die Verstrickungen der Partei in Neonazinetzwerke beobachten, wurde auch die inhaltliche Ebene des Antrag von den anderen Fraktionen kritisiert. So versuchte der SPD-Abgeordnete Uli Grötsch den Rechten zu erklären, dass es »die Antifa« gar nicht gebe, sondern nur verschiedene Organisationen und lose lokale Zusammenschlüsse, die sich unter diesem Label vereinen. Auch Jusos und SPD bezeichnete Grötsch dabei als Teil der Antifa-Bewegung. Explizit ging der SPD-Politiker auf Distanz zu seiner Vorrednerin Linda Teuteberg (FDP), die bezweifelt hatte, dass alle Antifaschisten Demokraten seien.

Mehrere Abgeordnete, darunter auch der CDU-Politiker Marian Wendt, warfen der AfD vor, sie wolle lediglich von ihrer eigenen Politik ablenken. Schließlich seien es ihre Gliederungen, die vom Verfassungsschutz beobachtet würden. Außerdem finde die von militanten Rechten ausgehende Gefahr im Antrag der AfD keine Erwähnung. Tatsächlich heißt es darin: »Die Gefahren, die vom Linksextremismus ausgehen, stellen heute nach den Gefahren durch islamistischen Terrorismus eine der größten Bedrohungen für die zivile Gesellschaft, für demokratische Parteien, den Staat und seine Institutionen dar«.

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Martina Renner nutzte ihre Redezeit, um verschiedenen antifaschistischen Organisationen und Publikationen für ihre Arbeit zu danken. Zugleich wies sie den Antrag der AfD zurück, die sie als »parlamentarische(n) Arm des Rechtsterrorismus« bezeichnete. Das Vorgehen der Partei wertete sie als »eine Beleidigung des Andenkens an Walter Lübcke, Mercedes Kierpacz und alle anderen Todesopfer rechter Gewalt« und als »Versuch, die politische Debatte zu verhindern, die notwendig ist, um rechten Terror zu stoppen und weitere Tote zu verhindern«.

Explizit begrüßte Renner, dass sich in verschiedenen Städten in den letzten Monaten »Migrantifa-Gruppen« gebildet hätten. »Diese Gruppen verbinden antirassistische und antifaschistische Kämpfe und schlagen damit dringend nötige Brücken. Damit stehen sie auch in der Tradition des migrantischen Selbstschutzes gegen rechte Übergriffe in den 90er Jahren«, so die Linken-Politikerin weiter.