CDU unter Druck

Jens Büttner/dpa-Zentralbild Sein Saubermannimage hat einen deutlichen Kratzer abbekommen: Philipp Amthor

Die Debatte um den mit Lobbyvorwürfen konfrontierten CDU-Politiker Philipp Amthor zieht weitere Kreise. Auch der Verzicht des Bundestagsabgeordneten auf die Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern, den Amthor Freitag abend erklärt hatte, konnte dies nicht verhindern. Sein Parteikollege Eckhardt Rehberg, derzeit kommissarischer CDU-Landeschef in Mecklenburg-Vorpommern, forderte umfassende Aufklärung von dem Nachwuchspolitiker. Den Verzicht Amthors begrüßte Rehberg. Der 27jährige habe offenbar erkannt, dass seine Kandidatur »der CDU insgesamt, der Landespartei, aber auch ihm persönlich« sehr geschadet hätte, sagte Rehberg am Sonnabend im Deutschlandfunk. Man solle aber »so einem jungen Mann auch durchaus eine zweite Chance geben«.

Statt Amthor wurde der Landrat von Vorpommern-Greifswald, Michael Sack, vom Landesvorstand nominiert. Auch zum neuen Kandidaten äußerte sich Rehberg. Wer CDU-Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern werde, müsse zuvor »nicht immer super prominent sein, in Talkshows aufgetreten sein, rhetorisch geschliffene Rede im Deutschen Bundestag gehalten haben, um die Voraussetzungen zu erfüllen«. Sack selbst nannte die gegenwärtige Lage speziell. »Ich kenne Philipp, seit er mit 13, 14 Jahren bei uns in Vorpommern im CDU-Büro gesessen hat und als Schülerpraktikant anfing. Und er hat mich 2018 in meinem Landratswahlkampf unterstützt«, sagte er der Ostsee-Zeitung am Sonnabend.

Amthor steht in der Kritik, weil er sich für das US-Unternehmen Augustus Intelligence eingesetzt und dafür im Gegenzug Aktienoptionen erhalten hatte. Er bezeichnete dies inzwischen als »Fehler« und erklärte, diese Nebentätigkeit beendet zu haben. Die ihm eingeräumten Aktienoptionen habe er zurückgegeben. Amthor gab auch seine stellvertretende Mitgliedschaft im Anis-Amri-Untersuchungsausschuss auf und lässt seine Nebentätigkeit für eine Wirtschaftskanzlei ruhen.

Der Fall Amthor löste auch eine neue Diskussion über die Einrichtung eines Lobbyregisters für den Bundestag aus. Darin sollen Kontakte von Abgeordneten zu Unternehmen und Lobbyisten erfasst werden. Die SPD und Oppositionspolitiker fordern solch ein Register schon lange, die Union hatte bisher aber Vorbehalte. Laut CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak soll nun noch vor der nächsten Wahl gehandelt werden. »Wir brauchen mehr Transparenz und deshalb noch in dieser Legislaturperiode ein vernünftiges Lobbyregister«, sagte er Bild am Sonntag.

Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Sonnabend, das Register solle innerhalb der laufenden Legislaturperiode auf den Weg gebracht werden. »Ein Lobbyregister wird kommen, die Frage ist nur noch, wie es aussehen soll.« Die parlamentarische Geschäftsführerin von Bündnis 90/Die Grünen, Britta Haßelmann, bezweifelt die Ankündigungen. Vor über einem Jahr hätten Union und SPD bereits eine Einigung für das Jahr 2019 in Aussicht gestellt, betonte sie. »Wie alle wissen, wurde daraus – außer einem leeren Versprechen – bis heute nichts.«(AFP/dpa/jW)