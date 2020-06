Klöckner verteidigt »Tierwohlabgabe«

Berlin. In der Debatte um Billigpreise für Fleisch hat Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) Kritik an einer »Tierwohlabgabe« zurückgewiesen. »Höhere Tierwohlstandards kosten Geld«, sagte die Politikerin am Sonntag der dpa. Daher werde beides gebraucht – staatliche Förderung für Stallumbauten durch die Tierhalter mit entsprechenden Vorgaben, aber auch höhere Preise an der Ladentheke für mehr Wertschätzung.

Eine Tierwohlabgabe komme einem gesellschaftlichen Ziel zugute, so Klöckner. Sie hatte sich am Sonnabend für eine derartige Abgabe ausgesprochen. (dpa/jW)