Corona bei Tönnies: Mehr als 1.300 Infizierte

Gütersloh. Nach dem Coronaausbruch mit mehr als 1.300 Infizierten in einer Fabrik des Fleischkonzerns Tönnies bleiben dem Kreis Gütersloh drastische Einschränkungen des Alltags vorerst erspart. Nach einer Krisensitzung stellte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) jedoch klar, dass ein regionaler Lockdown weiter eine Option sei, um die Infektionen unter Kontrolle zu bekommen. Die Zahl der Infizierten in der Fabrik in Rheda-Wiedenbrück stieg bis Sonntag nach Angaben des Kreises auf 1.331. Insgesamt seien 6.139 Tests gemacht worden, 5.899 Befunde lägen bereits vor.(dpa/jW)