Udo, unser Chef, hat zum »Kammdugäsorr« aufgerufen, das ist vogtländisch für ein Stelldichein des Teams, zu neudeutsch »Come to­gether«. »Müssen wir da nun hingehen, oder ist das freiwillig?« will Roswitha wissen. Eine gute Frage, die formal in beide Richtungen mit jein zu beantworten ist, also mit: Ja, wir müssen da freiwillig hin.

Zu Recht ist diese Art von Treffen, die begrifflich aus der New Economy stammt, bei Gewerkschaftsmenschen verschrien, weil eine Freiwilligkeit vorgegaukelt wird, die keine ist. Es handelt sich um kein offizielles »Meeting« (früher: Konferenz) innerhalb der Arbeitszeit, aber es ist auch keine private Party. Man kommt nach Feierabend »zwanglos« bei einem Imbiss zusammen, doch es geht ganz klar um Berufliches. Und wer da fehlt, über den wird geredet, und zwar niemals positiv: Hat der nicht hier und da mal was vermasselt? Hat die das überhaupt studiert? Meint wohl, die sei was Besseres. Tratsch, tratsch, läster, läster.

»Island ist der absolute Gewinner beim ›Global Peace Index‹«, klärt uns Udo auf. Wir hocken zu fünft auf einer Restaurantterrasse in Plauen und schwitzen. »Island!« stöhnt Roswitha, meine Lieblingskollegin, »›Is‹ heißt bestimmt ›Eis‹ auf altgermanisch, nicht?« Wir pressen unsere kalten, nassen Biergläser an Stirn und Wange. Ich schau’ ins Tablet: »Herrlich! Höchsttemperatur im August 13 Grad. Und ordentlich Regen. Wer ist denn auf Platz 2?«

»Neuseeland!«, weiß die Neue, und der Athlet neben ihr, der schon mit seiner internationalen Rafting-Erfahrung angegeben hat, ergänzt: »Auf Platz Nummor 3 hat es Pörtugal geschafft – 1 A Sörforbaradies!« Melanie und Sandro heißen die beiden Jungschen. Die haben diese Ich-will-noch-was-werden-Ausstrahlung, und ich bin ganz froh, dass wir nicht geschwänzt haben. »Da habt ihr euch aber fein präpariert auf das erste Cometogesörschen, nü wohr?« fragt Roswitha giftig Richtung Streber. Zum Glück kommen die Matjes mit Speckstippe und grünen Bohnen:

Festkochende Kartoffeln mit Schale nicht zu weich kochen. Mit kaltem Wasser abschrecken und die Schale abpellen. Am nächsten Tag die kalten Kartoffeln in gleichmäßig große Scheiben schneiden. In einer Pfanne gewürfelten, durchwachsenen Speck anbraten, Kartoffelscheiben zugeben und langsam brutzeln lassen. Gewürfelte Zwiebeln zugeben und mittelbraun werden lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Nebenher grüne Bohnen in kochendem Salzwasser mit etwas Bohnenkraut garen, anschließend in Butter schwenken und pfeffern.

Matjesfilets mit den Bohnen und den Bratkartoffeln anrichten.

»Island führt also die wenigsten Kriege«, erklärt Udo fachmännisch, »also quasi gar keine. Das sollten wir als antifaschistisches Reisebüro unbedingt mit aller Kraft undorstützen! Roswida! Du bist unsere PR-Frau. Fällt dir fürs Schaufenster spondan ’n hübschor Spruch ein?« »›Wer gut sein will, muss frieren?‹« »Ach, Mensch, Roswida, nee, das ist doch wie damols: ›Brandenburg sehen und sterben.‹ Was Positives, Mädchen!« Sandro meldet sich: »Heiße Quellen, heiße Weibor – Hotspot Iceländ, nüscht is geilor!«