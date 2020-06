Vom Herumtrampeln

jW

In der Rubrik »Streit« veröffentlicht Die Zeit ein von Redakteuren der Wochenzeitung moderiertes Gespräch zwischen Mathias Döpfner und Kishore Mahbubani. Überschrift: »Wie gefährlich ist China?« Döpfner ist Vorstandschef des Verlages Axel Springer und Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Mahbubani ist Exdiplomat und Philosoph aus Singapur, er war lange UN-Botschafter seines Landes.

Kostprobe: Die Zeit-Redakteure behaupten eingangs wahrheitswidrig: »Chinas Aufstieg hat Industriejobs in westlichen Ländern gekostet.« Das erzählen die Leutchen gut zehn Jahre nachdem China in der damaligen Weltwirtschaftskrise durch ein gigantisches Investitionsprogramm dem Kapitalismus den Hintern gerettet hat. Nun fragen sie: »War es unklug vom Westen, sich derart eng mit China einzulassen?« Mahbubani: »Absolut nicht. Dass der Westen enttäuscht ist, überrascht, schließlich ist es ihm gelungen, einige seiner wichtigsten Ziele gegenüber China zu erreichen. Ende des 19. Jahrhunderts stiegen die Vereinigten Staaten zur Großmacht auf – und was geschah? Schon bald führten sie Krieg. China ist das einzige ständige Mitglied des UN-Sicherheitsrats, das in den vergangenen 40 Jahren keinen Krieg geführt hat.«

Für Chefsprecher des Westens war Frieden noch nie ein Argument. Es gibt Wichtigeres, z. B. Profitmaximierung. Für Döpfner ist daher die Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation »ein historischer Fehler«, denn es habe nie »die Regeln der freien und offenen Märkte akzeptiert«. Chinesische Frechheit, sich etwas herauszunehmen, was die EU gegenüber den Staaten Asiens, Afrikas oder Lateinamerikas seit Gründung praktiziert oder die USA unentwegt und gerade wieder bei »Nord Stream 2« veranstalten. Chinas Anteil an der globalen Wertschöpfung sei »von fünf auf 19 Prozent gestiegen, während die USA von 20 auf 15 Prozent zurückfielen und Europas Anteil von 24 auf 16 Prozent«. Döpfner: »Europas demokratische Zukunft steht auf dem Spiel.«

Mahbubani weist geduldig darauf hin, dass historisch China und Indien »schon immer« die größten Volkswirtschaften gewesen seien und die zweihundertjährige Dominanz des Westens »eine krasse historische Abweichung«. Die Vorstellung, so wie dieser werde sich der Rest der Welt entwickeln, sei »arrogant«. Döpfners Replik: Der Singapurer wolle »Demokratie und Diktatur auf dieselbe moralische Ebene stellen«. Der ungerührt: »Ich würde sagen, jeder soll leben, wie er möchte.« Im übrigen kehrten jährlich 130 Millionen chinesische Touristen freiwillig ins Land zurück, obwohl es angeblich »ein düsteres, unterdrückerisches Gulag-System« sei. Döpfners Return liest sich wie gekreischt: »Wo ist denn bitte der versprochene Wandel durch Handel?« Unausgesprochen: Hat doch bei der Sowjetunion geklappt. Mahbubani: »Ich kann Ihnen versichern, dass die Chinesen Ihnen Ihren Lebensstil in einer offenen Gesellschaft nicht wegnehmen wollen.«

Das Geplänkel erinnert an einen Dialog, den der 2019 verstorbene Dichter Wiglaf Droste einmal wiedergab: Auf einem Berliner U-Bahnhof steht ein trotz Rauchverbot paffender Prolet, worüber sich eine Dame erheblich aufregt und ihm schließlich entgegenschmettert: »Ich will leben«. Da öffnet der Raucher seinen Mund und fragt: »Wozu?« So unhöflich ist Mahbubani selbstverständlich nicht, er meint nur ungefähr dasselbe: »In den 100 Jahren der Erniedrigung, von 1842 bis 1945, trampelte der Westen auf ihrem Land (China, A. S.) herum. Jetzt, wo China stark ist, kommen Sie und fragen: ›Warum ändert ihr nicht euer Regierungssystem?‹« Eine Antwort könnte sein: Weil Herumtrampeln auf anderen Ländern zur westlichen Lebensweise gehört.