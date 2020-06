»Nein zu Rassismus!« Kundgebung. Vanessa H. wurde am 9. Juni an der Kasse bei Rossmann rassistisch beleidigt – in Deutschland ist das kein Einzelfall. Wir appellieren an die Zivilcourage aller. Samstag, 20.6., 14 Uhr, vor der Rossmann-Filiale, Tauentzienstr. 8, Berlin. Aufrufer: Initiative Togo Action Plus e. V.

»Papierschiffchen als Zeichen der Solidarität«. Protest zum Weltflüchtlingstag. Zusätzlich sollen an öffentlichen Plätzen schwarz-gelb gestreifte Papierboote auftauchen, auf denen Worte von Menschen auf der Flucht sichtbar werden. Samstag, 20.6., 15 Uhr, Fahnenplatz an der Alster, Hamburg. Vorlagen für die Schiffchen: https://kurzelinks.de/paperboat. Aufrufer: Bündnis »Coasts in Solidarity«

»Shut down Mietenwahnsinn – Sicheres Zuhause für alle!« Mietenpolitische Radtour am bundesweiten Aktionstag. Protest gegen das »Vergessen« von Menschen mit wenig Einkommen bei sämtlichen »Rettungspaketen«. Samstag, 20.6., 16 Uhr, Fritz-Schieler-Platz (Weingarten), Freiburg. Veranstalter: Netzwerk »Recht auf Stadt« (Freiburg)

»Militär abrüsten. Gesundheitswesen aufrüsten«. Onlineveranstaltung. Krankenhaus oder Gesundheitsfabrik? Gegen die Ökonomisierung des Gesundheitswesens! Sonntag, 21.6., 17 Uhr, auf dem Youtube-Kanal der DKP-Zeitung Unsere Zeit, Link über: kp-frankfurt.de. Veranstalter: DKP (Frankfurt am Main)

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.