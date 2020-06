SWR/Maran/ZDF Der draufgängerische Kriminalkommissar Letellier (Jean-Paul Belmondo) auf der Jagd nach zwei Gangstern: »Angst über der Stadt«

Der Mann aus Kentucky

Elias Wakefield ist des Streits mit seinen Nachbarn müde. Nach dem Tod seiner Frau bricht er 1820 mit seinem Sohn Little Eli auf, um in Texas ein neues Leben zu beginnen. Unterwegs schließt sich ihnen die Magd Hannah an. Als sie bei Elias’ Bruder Station machen, versucht dieser, Elias zum Bleiben zu bewegen. Er scheint Erfolg zu haben, als sich Elias in die nette Lehrerin Susie Spann verliebt. Etwas langsames Regiedebüt von Star Burt Lancaster. USA 1955.

SWR, Sa., 20.15 Uhr

Die Unbeugsame – Jane got a Gun

New Mexico im Jahr 1871: Der Traum von einem sorgenfreien Leben scheint für Jane endlich wahr geworden zu sein. Mit Ehemann Bill hat sie eine Familie gegründet und bewirtschaftet eine kleine Farm. Aber ihrer beider Vergangenheit holt sie ein. Einst John Bishops Bande entkommen, hat dieser sie nun ausfindig gemacht. Bishop will seine Rache und Jane zurück ins Bordell verschleppen. USA 2015. Mit Natalie Portman.

Das Erste, Sa., 23.50 Uhr

Django Unchained

Harte Kost, das mag nicht jeder, und das muss auch nicht jeder mögen. Im Jahr 1858 wird der Sklave Django von dem deutschen Kopfgeldjäger Dr. Schultz befreit, weil er in der Lage ist, die von Schultz gesuchten Brittle-Brüder zu identifizieren. Da sich der Kopfgeldjäger für Django verantwortlich fühlt, bildet er ihn als eine Art Lehrling aus und erklärt sich bereit, Djangos Frau Broomhilda zu befreien, die sich im Besitz des brutalen Calvin Candie befindet. Von Quentin Tarantino. USA 2012.

Pro sieben, So., 22.45 Uhr

Das Böse unter der Sonne

Die Suche nach einer pretiösen Diamantbrosche führt den exzentrischen Meisterdetektiv Hercule Poirot in ein Luxushotel auf einer verlorenen Mittelmeerinsel. Als dort die ehemalige Broadway-Diva Arlena Marshall ermordet wird, ist der kriminalistische Spürsinn des Belgiers gefragt. Die große Zahl der Verdächtigen, die alle ein Alibi vorweisen können, gestaltet die Suche nach dem Mörder komplex. GB 1982. Klassiker.

Arte, So., 20.15 Uhr

Angst über der Stadt

Mit Drohanrufen bringt ein Psychopath eine bislang heitere Witwe dazu, Selbstmord zu begehen. Auch bei Kommissar Letellier meldet sich der Mörder, der sich Minos nennt, und kündigt ihm den Kampf gegen unabhängige Frauen an. Schon bald darauf wird ein weiteres Opfer gefunden. Letellier, der gerade einen Bankräuber verfolgt, macht sich auf die Jagd nach dem Killer und verfolgt ihn durch Paris. Mit Jean-Paul Belmondo. Damals galt der Film als ebenso spektakulär wie auch reaktionär. F/I 1975.

3sat, So., 23.15 Uhr