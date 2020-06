Zwei Tore Vorsprung

imago stock&people Damals noch in bestem Torjägeralter: Helga Schubert im Jahr 1990

Zur Zeit bin ich Rompreisträger, wohnhaft in der Villa Massimo. In Klagenfurt wurden soeben die Bachmann-Tage eröffnet. Die Erföffnungrede am Mittwoch abend habe ich versäumt. Ich war statt dessen als Fragesteller in der Talkshow »Drei nach acht« mit der Vorstellung des Komponisten Torsten Rasch beschäftigt. Die Klagenfurter Rede habe ich erst nach dem Aufwachen gelesen. Mein Fazit: Schade. Wäre echt mehr knallharte Ansage zum Thema Rassismus möglich gewesen. Viel werde ich vom Lesewettstreit nicht mitbekommen. Aber ich werde fleißig für Helga Schubert sein, ihr wünschen, dass sie sowohl den Haupt- als auch den Publikumspreis überreicht bekommt, wie sie mir vor zehn Jahren zugesprochen wurden. Ich war damals immerhin 55 Jahre alt. Ich wurde von der Presse »Methusalem« geschimpft. Um mich also von der obersten Position der Liste zu schnippen, bräuchte es jemand älteren als mich. Und es müssten zusätzlich zu dem Doppelgewinn des Wettbewerbs beim zur Veranstaltung zugehörigen Fußballspiel noch satte zwei Tore geschossen werden, um mich zu überholen.

Dieser Vorsprung sollte eigentlich bis lange nach meinem Tod ausreichen und bis ans Ende der Veranstaltungsreihe nicht einzuholen sein. Dieses Jahr aber könnte das schier Undenkbare passieren. Die Bedingungen für Helga Schubert sind nahezu ideal. Wenn ihr Textbeitrag halbwegs passt, ist ein Doppelschlag von ihr gar nicht von so weit hergeholt. Die 80jährige Schriftstellerin hat Heimvorteil und pokert per Bildschirm am grünen Tisch mit. Besser geht es nicht. Sagen wir, die Macher dort stoßen auf diesen Artikel hier und verfallen der Idee, das vor ein paar Jahren eingestellte Fußballspiel neu zu beleben. Da sollten sie den großen Auftritt der Helga Schubert schon damit würzen, sie virtuelle zwei Bälle in die virtuellen Maschen versenken zu lassen. Schon bin ich vom Thron gekickt und nur noch Legende. Das Virus macht’s möglich. Das Format hilft. Lesungen vor Schaufensterpuppen sind nichts anderes als Fußballspiele vor leeren Rängen. Technisch ist die Menschheit längst soweit.

Das altbackene Wettlesen in Klagenfurt, ich verfolge es nebenher beim Zubereiten von Bratkartoffeln, ist durch die momentane Variante weder frischer noch umwerfender oder gar völlig umgekrempelt worden. Das ewig Gleiche ist das Beste. Um moderne Formate oder waghalsige Präsentation geht es in Klagenfurt nie. Einzig die kurzen Filmchen zur Vorstellung der einzelnen Beiträge wirken zeitgemäß. Die Situation ist für diejenigen Beteiligten mit Anrecht darauf, jedes Jahr wieder vor Ort die üblichen Beteiligten zu sein, ein schöner Mist. Sie können sich nicht herzeigen. Das Klassentreffen fällt aus. Unterbrochene Gespräche bleiben es. Eingespielte Artigkeiten können nicht von der Leine gelassen werden. Die Gewohnheiten haben Sendepause. Man wird sich nicht im schönen angestammten Hotel aufs Bett mit dem Lieblingsbettbezug werfen. Man wohnt nicht wieder bei der ach so liebenswürdigen Vermieterin. Man muss ohne das Ambiente, den See und die Wanderwege zu ihm hin auskommen. Die schönen Gewohnheiten sind allesamt futsch. Die gesamte Mechanik antrainierter Unverbindlichkeiten kommt nicht zum Zuge. Die Besuche von Lokalen finden ohne sie alle statt. Der alte Kellner wuselt nicht mehr devot und kann dafür auch nicht wieder belobigt werden. Die Spieluhr lässt sich nicht in Bewegung bringen. Der Klagenfurter Klangkasten ist tot. Der Spielbetrieb geht weiter. Es wird in Reihenfolge gelesen werden. Man wird sich an die Regeln halten, zuhören und diskutieren. Es wird zu technischen Ausfällen kommen. Am Ende wird ein erster Platz bekanntgegeben, und alle anderen Preise werden mit Namen versehen. Die Medien werden wie gehabt über die Bachmann-Tage berichten. Der Literaturbetrieb bleibt eine Erbsensortiermaschine. Ein paar Erbsen finden sich im Kröpfchen wieder, der Rest wird ins Töpfchen entsorgt. Für die Umstände dieses Mal wird man Geduld und Verständnis zeigen. Aber dann muss Schluss damit sein. Dann wollen sie alle wieder in Klagenfurt sein und die Bachmann-Tage toll finden. Mein Favorit, die 80jährige, wird nicht den ersten Bachmann-Wettbewerb der Neuzeit gewinnen, und es wird durch sie auch keine neue Trägerrakete gezündet.