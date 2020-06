jW

Falsch aufgezäumt

Zu jW vom 10.6.: »Die Mär vom doppelten Nolte«

In seiner Replik auf meinen Artikel über Ernst Nolte (jW vom 18.5.2020) wirft Phillip Becher meiner faschismustheoretischen Arbeit vor, dass sie zur Abrüstung der Linken »im ideologischen Kampf« beitrage. Doch damit zäumt er das Pferd von hinten auf: Nicht die Theorie ist schon Waffe im antifaschistischen Kampf, sondern sie soll erst dabei helfen, Waffen zu entwickeln. Die theoretische Debatte immer gleich als ideologisches Kampffeld aufzufassen, wie es Phillip Becher anscheinend tut, führt in dogmatische Unfruchtbarkeit. Anders als er denke ich, dass die »ideozentrischen«, also ideengeschichtlichen Ansätze der Faschismustheorie ergänzend neben soziologische, psychologische, praxeologische und mentalitätsgeschichtliche Analysen der faschistischen Massenbasis treten können. Die ideozentrischen Theorien erfassen nämlich besonders gut den »absichtsvoll-programmatischen Aspekt der faschistischen Ideologie« (Becher). Dadurch können sie helfen, dieser Ideologie noch entschiedener und wirksamer zu begegnen. Die ideozentrischen Theorien sollen und können die marxistische Faschismusforschung (…) keineswegs ersetzen oder verdrängen. In meinem jüngst veröffentlichten Buch »Faschismustheorien« nehmen marxistische Ansätze übrigens den meisten Raum ein. Noch einmal zu Nolte: Meine Einschätzung dieses Rechtsintellektuellen, gegen die Phillip Becher argumentiert, basiert auf Noltes 1963 veröffentlichtem Buch »Der Faschismus in seiner Epoche«. Unbestreitbar übte Nolte hierin scharfe Kritik am Faschismus, trotz seiner laut Phillip Becher schon damals nachweisbaren profaschistischen Tendenz. Nolte liefert zudem Hinweise darauf, wie aus dem revolutionären Marxisten Mussolini der faschistische Führer Mussolini werden konnte. Dafür sollten sich Faschismusforscher interessieren, denn der »Duce« blieb ja nicht der letzte Überläufer. Übrigens geht Phillip Becher auf diejenigen Punkte bei Nolte, die ich in meinem Artikel als mögliche Bereicherung kritischer Gesellschaftsforschung benannt hatte, gar nicht inhaltlich ein. Ihm reicht offenbar aus, Nolte als ideologischen Gegner einzustufen – der Nolte ja auch war.

Mathias Wörsching, per E-Mail

Prämie für SUV

Zu jW vom 17.6.: »Gewerkschaft gegen SPD«

Warum wird auch in der jW kolportiert: »Eine Abwrackprämie für Verbrennungsmotoren ist vom Tisch, dank SPD«? Das stimmt nicht. Davon abgesehen, dass diese Prämie auf Kosten der Steuerzahler eine dreiste Ungerechtigkeit ist, gibt es diese auch für Hybridautos, sogar für SUV, die die meiste Zeit mit Verbrennungsmotor fahren und nur kurzzeitig mit Elektroantrieb. Natürlich gibt es keine Prämie für das umweltfreundlichste Fahrzeug, das Fahrrad.

Klaus Büchner, per E-Mail

Schwer nachzuvollziehen

Zu jW vom 9.6.: »Rassistische Polizeigewalt ist ein globales Problem«

Der Autor des »Abgeschrieben«-Textes, Lorenz Gösta Beutin (Die Linke), war Redner auf der Demonstration gegen Rassismus »Black Lives Matter« am 6. Juni in Flensburg. Aus dieser Demonstration hatten Polizeibeamte gezielt Flensburger Bürger palästinensischer Herkunft herausgegriffen und deren Personalien notiert. Diese hatten sich völlig friedlich und gesetzeskonform verhalten und für einen Polizeieinsatz keinen Anlass gegeben. Was so aussah, als wäre die Flensburger Polizei rassistisch, stellte sich dann ganz anders dar. Die Flensburger Antifaschisten palästinensischer Herkunft bestätigten, dass es sich nicht um »Racial Profiling« gehandelt habe. Vielmehr hätten die Veranstalter der Demonstration die Polizei aufgefordert, diesen Demonstrationsteilnehmern einen Platzverweis zu erteilen, den letztere auch friedlich und widerstandslos akzeptierten. Der Veranstalter habe an den von den Demonstrationsteilnehmern gezeigten Bildern von Iyad Halak und anderen Opfern rassistischer Gewalt in Israel Anstoß genommen (…). Aber es macht doch keinen Unterschied, ob US-amerikanische, israelische, deutsche oder Polizisten anderer Länder aus rassistischen Motiven Gewalt ausüben. Für uns ist der Tod von George Floyd ein Beispiel für alltägliche und weltweite rassistische Gewalt. Dass bei einer Demonstration gegen Rassismus nicht auf die Opfer rassistischer Gewalt in Israel hingewiesen werden durfte, ist schwer nachzuvollziehen. (…)

Ralf Cüppers, Flensburg

Doppelte Standards

Zu jW vom 11. und 15.6.: »Annexion muss sein« und »Druck aus vollen Rohren«

Zu Beginn des Jahres 2020 hatte die BRD beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen in den Palästinensergebieten interveniert, obwohl die Indizien ausgereicht hätten. Insofern verwundert es nicht, dass Bundesaußenminister Heiko Maas bei seinem jüngsten Besuch in Israel eine Annexion des palästinensischen Siedlungsgebiets zwar verbal verurteilte, jedoch keine weiteren Konsequenzen folgen ließ. Auch die in der Westsahara lebenden Sahrauis, deren Siedlungsgebiet im Jahre 1975 von Marokko völkerrechtswidrig besetzt worden war, hoffen bis heute vergeblich auf ein selbstbestimmtes Leben. Inzwischen unterzeichnete Entwicklungsminister Gerhard Müller (CSU) mit Vertretern des Königreichs Marokko eine Vereinbarung über eine 100-Megawatt-Anlage für Energieerzeugung, die von der deutschen Förderbank KfW in Höhe von 300 Millionen Euro finanziert werden soll. Dies sei die Grundlage für eine künftige »Wasserstoffallianz« mit Marokko, so der Minister, denn »ohne die Sonne Afrikas« sei Deutschlands angestrebte Energiewende nicht realisierbar. Die Sahrauis spielen dabei keine Rolle. Auch die Bundestagsfraktion der Grünen äußerte unlängst nur Vorbehalte zur Lieferung von Wasserstoff über die Nord-Stream-2-Pipeline, (…) mit Verweis auf angebliche Menschenrechtsverletzungen durch Russland. Hier liegt also, wie Arnold Schölzel in seinem Kommentar schreibt, wieder einmal ein »Kuhhandel zu Lasten Dritter« und eine Politik mit »doppelten Standards« vor.

Iri Wolle, Berlin