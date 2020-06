Cervantes auf den Fersen

Der wohl erfolgreichste spanische Schriftsteller der Gegenwart, Carlos Ruiz Zafón, ist im Alter von 55 Jahren in Los Angeles an Krebs gestorben, wie sein Verlag am Freitag mitteilte. Sein 2001 erschienener Roman »La sombra del viento« (»Der Schatten des Windes«) avancierte mit 15 Millionen verkauften Exemplaren zum meistverkauften spanischen Roman aller Zeiten nach »Don Quijote« von Miguel de Cervantes. Die Geschichte spielt im Barcelona der 1940er bis 1960er Jahre. Auf den Spuren der Romanhelden Daniel Sempere und Fermín Romero de Torres sind in den vergangenen Jahren Heerscharen von Zafón-Fans durch die Altstadt von Barcelona gepilgert. Es gibt sogar geführte Touren zu den Schauplätzen von »La sombra del viento«. (dpa/jW)