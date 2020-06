Digitalsteuer: Berlin gibt sich optimistisch

Berlin. Die Bundesregierung strebt nach dem Ausstieg der USA aus Gesprächen über eine Digitalsteuer weiterhin eine internationale Lösung an. Das bestätigte ein Sprecher des Finanzministeriums am Freitag. Die Digitalsteuern sollen vor allem große US-amerikanische »Techkonzerne« wie Amazon oder Google ins Visier nehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell nach Ansicht von Kritikern zuwenig Steuern in einzelnen Märkten bezahlen. (dpa/jW)