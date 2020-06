GEW: Tarifverhandlungen starten am 1. September

Anlässlich des für Sonnabend geplanten bundesweiten Aktionstages »Shut down Mietenwahnsinn«, zu dem auch in Frankfurt und Marburg Proteste von Mieterinitiativen und stadtpolitischen Gruppen angekündigt sind, erklärt Jan Schalauske, wohnungspolitischer Sprecher der Fraktion von Die Linke im Hessischen Landtag:

Wir unterstützen die Forderungen des Bündnisses »Mietenwahnsinn Hessen« und die Proteste gegen steigende Mieten und Verdrängung, die am Samstag in Frankfurt und Marburg stattfinden werden, voll und ganz. Wegen der wirtschaftlichen Folgen von Corona droht sich die bereits zuvor dramatische Mieten- und Wohnungskrise in Hessens Städten noch einmal zuzuspitzen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass alle Mieterinnen und Mieter die Sicherheit haben, ihre Wohnung nicht zu verlieren. Daher muss die Bundesregierung das Ende Juni auslaufende Kündigungsmoratorium für coronabedingte Mietschulden dringend für die gesamte Zeit der Pandemie verlängern. Zudem braucht es auch auf Landesebene wirkungsvolle Maßnahmen, die sicheres Wohnen für alle garantieren. (…)

Die Bildungsgewerkschaft GEW teilte am Freitag zur Tarifrunde in Bund und Kommunen im Herbst mit:

Die Tarifkommissionen der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben beschlossen, die Entgelttabellen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) Bund und Kommunen zum 31. August 2020 zu kündigen. (…) Damit starten die Tarifverhandlungen für die im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen Beschäftigten wie vor der Coronakrise geplant am 1. September. Vorausgegangen war ein Sondierungsgespräch zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und den Arbeitgebern am 16. Juni. Die Gewerkschaften hatten angeregt, wegen der Coronakrise jetzt lediglich einen kleinen Abschluss zu vereinbaren und die eigentliche Tarifrunde auf Anfang 2021 zu verschieben. Dazu sei die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) jedoch nicht bereit gewesen. »Statt die Leistungen des öffentlichen Dienstes in der Krise zu honorieren, wollen die Arbeitgeber diese nutzen, um die Gewerkschaften zu einem Lohnverzicht zu zwingen«, sagte Daniel Merbitz, GEW-Vorstandsmitglied für Tarif- und Beamtenpolitik. Er kündigte an, dass jetzt die Forderungen diskutiert würden, mit denen die Gewerkschaften in die Tarifrunde gehen. Zudem werde die GEW neue Strategien und Aktionsformen entwickeln. »Der Gesundheitsschutz der Beteiligten steht bei möglichen Aktionen während der Tarifverhandlungen im Vordergrund«, betonte Merbitz. Wegen der starren Position der VKA stellten sich die Gewerkschaften auf harte Verhandlungen ein. (…)

Christoph Heubner, geschäftsführender Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, erklärte am Freitag zur Nutzung des KZ-Kennzeichens roter Winkel durch das Wahlkampfteam des US-Präsidenten:

Den politischen Häftlingen, gebrandmarkt mit dem roten Winkel, standen die SS-Bewacher in den Lagern mit mörderischem Haß und dem Willen zu grenzenloser Folter gegenüber. Dass dieses todbringende Erinnerungssignal aus der Welt der Konzentrationslager durch das Wahlkampfteam von Donald Trump im amerikanischen Wahlkampf missbraucht wird, um Hass zu säen und Demonstranten zu stigmatisieren, empört die ehemaligen Häftlinge der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager zutiefst.