Nach Fluchtversuch: Staatssekretär geschasst

Magdeburg. Der Fluchtversuch des Halle-Attentäters Stephan Balliet hat weitere personelle Konsequenzen nach sich gezogen. Justizstaatssekretär Hubert Böning (CDU) wurde am Donnerstag in den einstweiligen Ruhestand versetzt, wie die Staatskanzlei in Magdeburg laut AFP-Meldung vom späten Nachmittag mitteilte. Balliet hatte bei seinem Fluchtversuch aus der Justizvollzugsanstalt Halle Ende Mai unter anderem unbeaufsichtigt einen Zaun überklettert, der mehrere Meter hoch ist. Laut Landesjustizministerium waren Vorschriften missachtet worden (siehe jW vom 12.6.). (AFP/jW)