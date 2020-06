Marvin Ibo Güngör/GES/gumzmedia/nordphoto/imago Langweiliger geht es kaum: Bayern ist mal wieder Meister (16.6.2020)

Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt, muss ich zugeben. Vergangener Sommer: Die Bayern bekommen Leroy Sané nicht und verpflichten aus Verlegenheit auf den letzten Drücker noch ein paar Spieler, von denen keiner verspricht, den Unterschied machen zu können. Der BVB holte hingegen Thorgan Hazard, Julian Brandt und Nico Schulz. Tempo, Technik, Tore, so konnte man es sich ausmalen, das beste Mittelfeld der Liga. Aus der Not, ohne oder nur mit einem Stürmer zu spielen, eine Tugend machen. Und das unter Lucien Favre, dem wohl klügsten und präzisesten Trainer der Liga. Doch nix da.

Obwohl es bei den Bayern dann wirklich nicht so toll lief, bis der Wunder-Hansi kam. Noch immer kann ich nicht sagen, ob Niko Kovac ein schlechter oder einfach ein ungeschickter Trainer war, der an der Säbener Straße einmal zu oft gegen die örtlichen Gepflogenheiten verstoßen hat, und es zudem schwer hatte, von den Schnöselstars im Bayern-Trikot akzeptiert zu werden. Aber dann sind sie Kovac doch losgeworden, der nie ganz angekommen schien. Und prompt – mit dem 1:0-Sieg gegen Bremen am Dienstag – wieder Meister geworden. Wie vergangenes Jahr. Und das davor. Und das davor. Und das davor. Und das davor. Und das davor. Und sogar noch das davor. Kinder, die heute aufwachsen, kennen keinen anderen Meister als die Bayern. Ein bisschen wie mit Angela Merkel als ewige Kanzlerin. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man dadurch nicht ein falsches Bild von der Welt bekommt. Vor allem weil sich kaum eine Meisterschaft mit dem Bild begeisternden Fußballs verbindet, sondern bloß mit erdrückender Dominanz. Das Sinnbild ist Robert Lewandowski, die zuverlässige und unermüdliche Tormaschine. Unerbittlich.

Die Bayern sind nicht nur sportlich dominant, sie sind es auch wirtschaftlich. Das berühmt-berüchtigte Festgeldkonto erlaubt eine Unabhängigkeit, von der andere Vereine nur träumen können. Hinter den Bayern kommt der BVB, dessen Lizenzspielerabteilung an der Börse notiert ist. Dahinter die Leipziger, die unter Missachtung der als »Financial Fairplay« camouflierten Benimmregeln im Fußballbusiness mit Millionen aus dem Energy-Drink-Imperium gepäppelt werden. Vereine wie Wolfsburg und Leverkusen sind ebenfalls finanziell üppig ausgestattet durch ihre Verbindung zu Großkonzernen wie VW und Bayer. Oder Hoffenheim mit SAP im Rücken. Die Berliner Hertha versucht zurzeit – Stichwort »Big City Club« – mit den Millionen eines windigen New-Economy- und Immobilien-Investors aufzuholen, was aber auf Anhieb noch nicht gelingen mag. Man verlor am Dienstag 1:2 gegen die diese Saison überraschend guten Freiburger, die gewissermaßen die Sparfüchse der Liga sind. Knappes Budget, Konstanz auf dem Trainerposten, gute Jugendarbeit, keine übertriebenen Investitionen, aber auch keine Ambitionen.

Die Liga teilt sich. Oben die Bayern. Dahinter in beliebiger Reihenfolge die nicht ganz so großen Klubs, plus vielleicht eine Überraschungsmannschaft. Die Hälfte der Liga spielt gegen den Abstieg – es sind die Klubs, die sich notorisch verkalkulieren und am eigenen Missmanagement scheitern (Schalke, Hertha), und der Rest, also Vereine, die sich Jahr für Jahr Richtung 40 Punkte zittern. Immerhin machte Union Berlin mit einem Sieg über Paderborn den Klassenerhalt sicher und schickt damit die Ostwestfalen zurück in die Zweite Liga, aus der diese aber prompt durch den Aufsteiger aus der Nachbarstadt Bielefeld ersetzt werden. Was macht überhaupt der HSV? Der bemüht sich wacker, auch dieses Jahr den Aufstieg zu vermasseln. Könnte was werden. Warum nicht einmal Heidenheim in der Bundesliga? Meister werden sie sowieso nicht.