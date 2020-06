Nigerianerinnen haben genug

Afolabi Sotunde/REUTERS Protest unter Einhaltung der Coronaregeln am 5. Juni 2020 in Abuja

Nigerias Frauenministerin Pauline Tallen ist alarmiert: »Ich weiß, es gab immer Vergewaltigungen in diesem Land, aber während des Covid-19-Lockdowns wurden Frauen und Kinder mit denen eingesperrt, die sie missbrauchen«, sagte Tallen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP, den die Washington Post am vergangenen Freitag veröffentlichte. Gouverneure in ganz Nigeria hätten wegen der teils tödlichen Übergriffe einen Ausnahmezustand erklärt.

Zu Straßenprotesten von Frauen und teils auch jüngeren Männern hatte in mehreren Städten Nigerias zudem die Vergewaltigung der Biologiestudentin Uwaila Omozuma geführt, die sich Ende Mai im Bundesstaat Benin zum Lernen in eine Kirche zurückgezogen hatte. Der Pfarrer soll sie dort in einer Blutlache liegend gefunden haben, drei Tage später war sie an schweren inneren Verletzungen gestorben. Eine Woche später war die 18jährige Barakat Bello zu Hause in Ibadan von einer Gruppe von Männern überfallen worden. Auch sie erlag ihren Verletzungen. Etwa zur selben Zeit starb in Jigawa ein zwölfjähriges Mädchen, das von elf Männern vergewaltigt worden war. In der Hauptstadt Abuja hielten Demonstrierende Schilder mit der Aufschrift »End Rape« (»Schluss mit Vergewaltigungen«) in die Höhe. In Benin City versammelten sich wütende Frauen vor dem Hauptquartier der Polizei, und in der Hafenstadt Lagos drückten sie ihren Unmut vor dem Parlamentsgebäude aus. Unter dem englischsprachigen Motto »We are tired« (wörtlich »Wir sind müde«, sinngemäß »Wir haben genug«) findet der Protest nach wie vor auch im Internet statt. (jW)