Nachschlag: Laschets Grinsen

imago images/Jens Schicke Schön, wenn sich ein Sündenbock findet, auf den man das eigene Versagen in der Coronakrise schieben kann: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU)

Gerade waren mit Blick auf »Black ­Lives Matter« Stimmen zu hören, die empört von sich wiesen, dass es in Deutschland etwas wie einen »institutionellen Rassismus« gebe. Zwar ist Armin Laschet (CDU) nicht die Polizei, die bei der betreffenden Debatte im Zentrum steht, aber als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen eine »Institution« – und scheint zumindest von fremdenfeindlichen Ressentiments nicht ganz frei zu sein. So antwortete er am Mittwoch auf die Frage der ZDF-Journalistin Nicole Dieckmann, wie es denn überhaupt zu den vielen Coronainfizierten bei dem Fleischfabrikanten Tönnies in seinem Bundesland habe kommen können und was das über die bisherigen Schutzmaßnahmen aussage: »Das sagt darüber überhaupt nix aus, weil da Rumänen und Bulgaren eingereist sind und da der Virus herkommt.« Dazu bemerkte der Blogger Fefe alias Felix von Leitner bissig: »Ich glaube, sein abstoßendes Grinsen kommt von der Zufriedenheit darüber, dass er sich den Begriff ›Zigeuner‹ verkneifen konnte.« (jt)