Temperatur messen

Francis Mascarenhas

In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi sind die Klinikbetten belegt, auch in Leichenhallen wird der Platz knapp. So lässt die Verwaltung der Millionenmetropole Züge, Hochzeitshallen, Hotels und Stadien in temporäre Coronakrankenhäuser umwandeln. In den »sozialen Netzwerken« kursieren viele Videos von verzweifelten Menschen, die versuchen, ihre Angehörigen mit Covid-19-Symptomen in ein Krankenhaus zu bringen – und immer wieder abgewiesen werden. Inzwischen liegt Indien bei den nachgewiesenen Coronainfektionen weltweit auf Platz vier – nach den USA, Brasilien und Russland. Es gab am Donnerstag mehr als 366.000 bestätigte Coronafälle. Die Zahl der Toten war am Mittwoch innerhalb eines Tages von 2.000 auf 12.000 sprunghaft angestiegen. Unklar ist noch, warum. Auf dem Bild ist zu sehen, wie eine Frau medizinischem Personal beim Messen der Temperatur der Bewohner eines Slums in der Millionenmetropole Mumbai zuschaut. (dpa/AFP/jW)