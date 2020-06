Bosch schließt Produktion in Bietigheim

Bietigheim-Bissingen. Der Autozulieferer Bosch stellt seine Produktion im Werk Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) nach 2021 ein. In der Fertigung im Bereich Lenksysteme sind 290 Mitarbeiter beschäftigt, wie eine Sprecherin von Bosch am Donnerstag mitteilte. Der Personalabbau solle »sozialverträglich« über Altersteilzeit- oder Vorruhestandsregelungen erfolgen. Sowohl die Montage von Sensor- und Servoeinheiten für Elektrolenkungen als auch die Fertigung von Produkten für die Nachserienversorgung für Elektrolenkungen und Ventile werde an andere europäische Standorte verlagert. (dpa/jW)