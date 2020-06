Spargel ernten und Kreuzchen machen

Armin Weigel/dpa Manchmal will der Chef nicht nur den Spargel: Erntehelfer auf einem Spargelfeld in Bayern (Schönach, 20.4.2015)

Erntehelfer helfen nicht nur bei der Ernte, sie können auch im Wahlkampf hilfreich sein. Das zeigt ein Prozess vor dem Landgericht Regensburg, der am Donnerstag zu Ende ging. Der Vorgang selbst wirkt auf den ersten Blick wie eine Posse, verrät aber auf den zweiten Blick mancherlei über die Politik in der bayerischen Provinz: Der Spargelbauer Karl B. aus dem niederbayerischen 7000-Einwohner-Städtchen Geiselhöring war angeklagt, im März 2014 die Kommunalwahl manipuliert zu haben. Ihm wurde vorgeworfen, über 400 rumänische Erntehelfer veranlasst zu haben, für seine Frau zu stimmen, die für die CSU zum Kreistag kandidierte, und für fünf weitere ihm nahestehende CSU-Kandidaten.

Am Donnerstag sprach die 5. Strafkammer des Landgerichts den B. frei. Allerdings nicht, weil sie von seiner Unschuld überzeugt war. Die Richter seien zu der Auffassung gelangt, dass »vom Vorliegen zumindest eines Teils der in der Anklage umschriebenen Manipulationshandlungen auszugehen sei«, erklärte Gerichtssprecher Thomas Polnik am Donnerstag gegenüber jW. Es habe aber nicht »mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit« festgestellt werden können, »ob und gegebenenfalls wie der Angeklagte daran mitgewirkt habe«.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe von 45.000 Euro gefordert, die Verteidigung auf Freispruch plädiert. Erst nach sechs Jahren kam es zum Prozess: Einmal fehlten der Verteidigung wichtige Beweismittel, ein anderes Mal erkrankte der Angeklagte, und schließlich hatte das Landgericht keine Richter für das Verfahren. Erst im fünften Anlauf klappte es.

Wie in den anderen bayerischen Kommunen war am 16. März 2014 auch in Geiselhöring im Landkreis Straubing-Bogen gewählt worden. Bei der Auszählung lag lange Zeit der damalige Amtsinhaber Bernhard Krempl (Freie Wähler) vorne. Doch die Briefwahlstimmen drehten das Ergebnis auf einmal zugunsten des CSU-Kandidaten Herbert Lichtinger. Das kam vielen seltsam vor – auch Lichtinger. Eine Überprüfung führte zu dem Verdacht einer Wahlmanipulation und auf die Spur von Karl B. Die Regierung von Niederbayern erklärte die Wahl für ungültig, sie wurde später wiederholt.

Die Ermittlungen ergaben, dass im Internet Wahlunterlagen für die Erntehelfer geordert worden waren und diese eine Einweisung erhalten hatten, wie die Papiere auszufüllen seien. Von den Stimmen profitierten mehrere CSU-Kandidaten. Dazu gehörten neben B.s Ehefrau auch sein Cousin, eine Mitarbeiterin seiner Firma und der Freund seiner Tochter, die sich jeweils für den Stadtrat bewarben – und am Ende auffällig viel Zustimmung erhielten. Welchen Anteil B. an den Manipulationen hatte, ließ sich aber nach Ansicht der Kammer nicht eindeutig klären.

Die Verteidigung des Großbauern hatte im Prozess vor allem versucht, die Aufmerksamkeit von ihrem Mandanten abzulenken, indem sie auf ein Versagen der Verwaltung verwies. Die Kommune habe es versäumt, die Wahlberechtigung der rumänischen Erntehelfer zu prüfen und damit auch Personen zur Wahl zugelassen, die nicht dazu berechtigt waren.

Trotz des Freispruches sei die Affäre ein Beispiel für politische »Korruption übelster Art«, sagte Ates Gürpinar, Landessprecher des bayerischen Landesverbandes der Partei Die Linke, am Donnerstag gegenüber jW. Die CSU habe »einmal mehr durch Vetternwirtschaft auf sich aufmerksam gemacht«. »Besonders heftig« sei, dass die Abhängigkeit von Beschäftigten dazu benutzt worden sei, das Wahlergebnis zu beeinflussen, so Gürpinar. Die Staatsanwaltschaft hat die Möglichkeit, innerhalb einer Woche ab Verkündung des Urteils Revision einzulegen. Das zuständige Revisionsgericht ist der Bundesgerichtshof.