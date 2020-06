Habeck kandidiert für Bundestag

Berlin. Grünen-Chef Robert Habeck will 2021 als Abgeordneter in den Bundestag einziehen. Er »strebe an zu kandidieren«, sagte er am Donnerstag gegenüber dpa. Für einen anderen Grünen in Schleswig-Holstein hat das Folgen: Der Innenpolitikexperte Konstantin von Notz, der bei den vergangenen Wahlen auf Platz zwei der Landesliste kandidierte, rutscht damit auf Platz vier und könnte sein Mandat verlieren. Die ungeraden Plätze sind bei den Grünen den Frauen vorbehalten. Die Grünen kalkulieren aber damit, dass sie mindestens fünf Abgeordnete stellen können. 2017 hatte Habeck auf eine Kandidatur verzichtet. (dpa/jW)