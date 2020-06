»S 21«: Klage gegen ICE-Strecke abgewiesen

Leipzig. Beim stark kritisierten Großprojekt »Stuttgart 21« steht nun auch die direkte Anbindung des dortigen Flughafens an die ICE-Strecke Stuttgart–München rechtskräftig fest. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies am Donnerstag die Klagen zweier Umweltverbände ab. Neben dem bereits im Bau befindlichen neuen unterirdischen Hauptbahnhof sieht das Projekt »Stuttgart 21« im Großraum der Landeshauptstadt Baden-Württembergs auch eine neue Trasse für die ICE-Linie nach München vor. (AFP/jW)