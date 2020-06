Neue Maßstäbe

Daniel Bockwoldt/dpa Auftakt des Prozesses um die Ausschreitungen auf der Elbchaussee (Hamburg, 18.12.2018)

Fast drei Jahre nach dem G-20-Gipfel in Hamburg und eineinhalb Jahre nach Beginn des Verfahrens biegt der sogenannte »Elbchaussee-Prozess« vor dem Landgericht auf die Zielgerade. Am 10. Juli soll das Urteil gegen die fünf Angeklagten gesprochen werden, denen die Teilnahme an Ausschreitungen rund um die Elbchaussee vorgeworfen wird. Am Mittwoch hatte die Kammer zum ersten Mal wieder die Öffentlichkeit zugelassen. Diese war kurz nach Prozessbeginn im Januar 2019 ausgeschlossen worden – vorgeblich zum Schutz zweier Angeklagter, die zum Tatzeitpunkt noch minderjährig waren.

Wegen der pandemiebedingten Einschränkungen standen allerdings nur relativ wenige Plätze im Saal zur Verfügung. Das Gericht hatte lediglich 18 Zuhörer zugelassen, darunter drei durch das Los bestimmte Vertreter der Presse. Die übrigen Medienvertreter konnten der Verhandlung in einem Medienraum, in den das Tonsignal aus dem Gerichtssaal übertragen wurde, zumindest akustisch folgen. Im Sitzungssaal mussten alle Beteiligten einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Im »Elbchaussee-Verfahren« geht es seit Dezember 2018 um Ausschreitungen in Altona am Morgen des 7. Juli 2017, dem ersten Tag des Gipfels. Etwa 200 Vermummte zogen damals in der mit Polizei vollgestopften Stadt vollkommen ungehindert über die Nobelstraße und durch die Einkaufsmeile Große Bergstraße, zündeten Autos an und warfen Fensterscheiben von Bankfilialen und Einzelhandelsketten ein. Die wie bestellt wirkende Aktion lieferte punktgenau die Bilder, mit denen sich der Protest gegen den Gipfel als Projekt von »Chaoten« diskreditieren und das »robuste« Eingreifen der Polizei begründen ließ. Angeklagt sind fünf junge Männer, die allesamt nicht aus Hamburg stammen: vier Deutsche aus dem Rhein-Main-Gebiet und der Franzose Loic S. Zwei der fünf saßen acht Monate in Untersuchungshaft, der Franzose sogar fast anderthalb Jahre, bis Dezember 2019.

Der Prozess ist vor allem deshalb brisant, weil nur S. konkrete Taten vorgeworfen werden. Er soll einen Böller in eine Bankfiliale geworfen haben. Darüber hinaus lastet ihm die Staatsanwaltschaft zwei Flaschen- und Steinwürfe am Abend des 7. Juli im Schanzenviertel an. Die anderen vier Angeklagten sollen lediglich für die Anwesenheit in der Demonstration bestraft werden. Vor Gericht wurde deshalb auch die Geschichte des Straftatbestandes Landfriedensbruch breit erörtert. Bis 1970 umfasste der entsprechende Paragraph auch die reine Anwesenheit in »unfriedlichen Gruppen«, seitdem allerdings nicht mehr. Nach Ansicht der Verteidigung versucht die Staatsanwaltschaft, das Rad zurückzudrehen. Sie will die Angeklagten allein dafür bestrafen, dass sie an dem Aufzug an der Elbchaussee teilgenommen haben.

Am Mittwoch verlas Loic S. eine Erklärung. Er wolle sich für die Flaschenwürfe nicht entschuldigen, »höchstens dafür, dass ich nicht traf«, sagte er. Er habe Bierflaschen auf Polizisten geworfen, die jemanden verprügelten. Der Justiz warf der Franzose vor, Polizeigewalt beim Gipfel völlig zu ignorieren. Die Verhandlung wurde am Nachmittag beendet, entgegen der Planung doch ohne Plädoyer der Staatsanwaltschaft.

Ob diese mit ihrer Lesart durchkommt, ist auch bedeutsam für einen anderen Prozess in Sachen G 20, der noch bevorsteht. Hintergrund sind die Vorgänge im Bahrenfelder Industriegebiet Rondenbarg am 7. Juli. Die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der Bundespolizei aus dem brandenburgischen Blumberg prügelte damals einen Aufzug von rund 200 Gipfelgegnern auseinander. Die Staatsanwaltschaft will über 70 Demonstranten vor Gericht stellen und ihre Verurteilung mit demselben Konstrukt wie jetzt im »Elbchaussee-Prozess« erreichen.

Das »Bundesweite Vernetzungstreffen gegen G-20-Repression« griff diesen Aspekt am Montag in einer Stellungnahme auf. Der Prozess dürfe nicht isoliert betrachtet werden. Es sei zu befürchten, dass die Verhandlung dazu dient, »mit einem hohen Strafmaß Maßstäbe für die noch kommenden G-20-Prozesse« zu setzen. Außerdem müssten diese Prozesse auch »als Teil einer autoritären Formierung der Gesellschaft gesehen werden«. Dazu gehörten auch die neuen Polizeigesetze. »Vieles davon zielt direkt auf die Einschränkung der Demonstrationsfreiheit«, warnte das Bündnis.