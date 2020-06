Risse in die Mauer!

Uwe Zucchi/dpa Porträts des ermordeten Walter Lübcke bei Demonstration gegen einen Aufmarsch der Partei »Die Rechte« im Juli 2019 in Kassel

Anders als die Nebenkläger im Münchner NSU-Prozess musste die Familie des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zwar nicht mehrere Jahre bis zur juristischen Aufarbeitung des Mordes an ihrem Angehörigen warten und wurde in der Zwischenzeit nicht selbst verdächtigt. Was die vollständige Aufklärung des Verbrechens angeht, könnte ihr aber eine ähnliche Enttäuschung drohen wie den Witwen, Eltern und Kindern der NSU-Mordopfer. Denn der Sumpf, in dem sich die jeweils Angeklagten radikalisierten und in dem sie über Jahre hinweg unter den Augen der Verfassungsschutzämter aktiv waren, ist derselbe.

Die Mörder von Halit Yozgat, der 2006 in Kassel erschossen wurde, und Walter Lübcke, der am 2. Juni 2019 mit einer Kugel im Kopf starb, könnten auch denselben Unterstützerkreis gehabt haben. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Lübcke-Mörder Stephan Ernst und seinen Komplizen Markus Hartmann, der an diesem Dienstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main beginnt, wird es daher wohl zu ähnlichen Konflikten zwischen Bundesanwaltschaft und Nebenklage kommen – wie sie der Anwalt eines weiteren Nebenklägers schon aus dem NSU-Prozess kennt: Alexander Hoffmann vertritt den gebürtigen Iraker Ahmet I., der im Januar 2016 einen Messerangriff überlebte. Wäre diese Attacke früher aufgeklärt worden, könnte auch Lübcke noch leben, denn sie wird ebenfalls Ernst zur Last gelegt.

Beweisanträge, in denen Nebenkläger eine mögliche Mitverantwortung von »Sicherheitsbehörden« thematisierten, wurden im NSU-Prozess von Bundesanwaltschaft und Gericht oft als »nicht schuld- und strafrelevant« für die Angeklagten abgetan. Vor allem im Fall des Mordes an Yozgat, bei dem ein hessischer Verfassungsschutzbeamter am Tatort gewesen war und beim Verlassen des Internetcafés angeblich nicht bemerkt hatte, dass der junge Besitzer hinter der Theke starb. Der V-Mann-Führer Andreas Temme soll in jungen Jahren den Spitznamen »Klein-Adolf« getragen haben und arbeitete später im Regierungspräsidium Kassel – unter Lübcke, dem bürgerlichen Antifaschisten mit CDU-Parteibuch, den die rechte Szene hasste, weil er sich für die Aufnahme von Geflüchteten stark machte.

Innerhalb der CDU, die in Hessen mit Volker Bouffier den Ministerpräsidenten stellt, kann es daher noch zu harten Konflikten kommen – denn es war Bouffier, der 2006 mit einer Sperrerklärung verhinderte, dass Temmes V-Leute von der Polizei befragt werden konnten. 2019 verlor die CDU mit Lübcke ein Mitglied, weil niemand den Sumpf aus Neonazis und Geheimdienstlern trockengelegt hatte. Was Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Montag mit Blick auf den Brief eines besorgten Hauptmanns über die faschistischen Umtriebe bei der Bundeswehr-Eliteeinheit KSK erklärt hat, muss folglich als Vorbild für den Verfassungsschutz und ihre eigene Partei gelten: »Es ist gut, dass die Mauer des Schweigens Risse bekommt und mutige Menschen ihre Stimme erheben.«