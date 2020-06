Nachschlag: Ewiges Opfer Gabriel

Jörg Carstensen/dpa Sigmar Gabriel (SPD), ehemaliger SPD-Chef und Bundesaußenminister, hat längst eine neue Verwendung gefunden: als Transatlantiker und bei der Deutschen Bank

Sigmar Gabriel hat stets das Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Einstmals erbte er Niedersachsen, doch das Lehen war von Gerhard Schröder bereits heruntergewirtschaftet. Später wurde er SPD-Boss, doch auch hier hatte der Vorgänger alles in Stücke geschlagen. Selbst in der Funktion als Chef der »Atlantikbrücke« hat Gabriel kein Glück: Noch nie seit 1945 waren die transatlantischen Beziehungen derart miserabel. Gegenüber Deutschlandfunk klagt er am Sonnabend: »600 Jahre lang war das transatlantische Verhältnis das Gravitationszentrum der Welt.« Erstaunlich: Damals ahnte die Menschheit noch gar nicht recht, einen Kontinent entdeckt zu haben. Dann passierte rund 450 Jahre lang nichts – zumindest nichts, was die Welt bewegte. Bis zum 18. Jahrhundert war China die unangefochtene Wirtschaftsmacht Nummer eins. Und nun? »China wird versuchen, das Vakuum zu füllen.« Wenn das passiert sein sollte, bleibt Gabriel nur noch der Aufsichtsratsjob bei der Deutschen Bank. Aber immerhin. (sc)