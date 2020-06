jW

Notwendiges Ringen

Zu jW vom 10.6.: »USA: Tausende bei Trauerfeier für Floyd«

Es ist sehr zu hoffen, dass der furchtbare Tod von George Floyd uns allen, weltweit, endlich und nachhaltig die Augen und Ohren geöffnet und uns sensibilisiert hat für das immerwährend notwendige Ringen um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, gegen Rassismus, Diskriminierung und Antisemitismus. Dass wir die Anzeichen für Ungerechtigkeit jedweder Art nicht nur dann wahrnehmen und dagegen aufbegehren, wenn es opportun ist.

Erkennen, benennen und bewahren – das muss der stete Dreiklang sein, der aus grund(ge)setzlicher demokratischer Verantwortung und Verpflichtung erwächst.

Ira Bartsch, Lichtenau-Herbram

Umverteilungsmaßnahme

Zu jW vom 30.5./1.6.: »›Wer darauf nicht reagiert, wird es schwer haben‹«

Genosse Riexinger betont völlig zu Recht die Bedeutung des »Green New Deal« und des sozial-ökologischen Umbaus der Wirtschaft. Sie ernsthaft in Angriff zu nehmen, ist zum Erhalt der Biosphäre überfällig: Das ist seit Jahrzehnten bekannt; und die ohnehin im aktuellen Krisenkontext diskutierten Fördermaßnahmen müssten jedenfalls in rationaler Sicht darauf orientiert werden. Leider, leider ist in Teilen der Regierungspolitik deutlich das Gegenteil erkennbar. (…) Beim »Autogipfel« sorgte wohl das ramponierte Image der Abgasbetrüger immerhin für eine Verschiebung. Doch war jene Branche schon zuvor derart innovationsfeindlich, dass vermutet werden darf, das politische Hochpäppeln mache Manager ganz besonders träge. Schlimm genug, dass Emmanuel Macron für Frankreich auch nur der Autoautismus einfällt, wenn er überlegt, über welche Branchen Industrialisierung wieder in Gang zu setzen wäre. Schlimm genug, dass auch in der hiesigen CDU die vermeintlich leicht menschlichere Alternative zum unmöglichen Blackrocker Friedrich Merz, Armin Laschet, nicht nur Braunkohle-, sondern zu allem Überfluss auch noch Autoabgasjunkie ist!

In einem Punkt aber hätte ich mir Riexingers Aufzählung genauer gewünscht: höheres Kurzarbeitergeld, gut! Höhere Transferleistungen für Hartz-IV-Beziehende, gut! Vermögensabgabe für Millionärinnen und Millionäre: längst überfällig und von diesen teilweise sogar selbst gewünscht! Und doch vergaß er eine gerade jetzt überaus sinnvolle, umfassende und willkürfreie Umverteilungsmaßnahme, für die sich lange Zeit auch Genossin Katja Kipping ausdrücklich engagierte – und die wir wohl in letzter Zeit innerparteilich noch viel zu wenig diskutierten, zumal es gerade seitens gewerkschaftsorientierter Genossinnen und Genossen dagegen häufig erstaunliche Denkblockaden gibt: das bedingungslose Grundeinkommen. Menschen könnten dann ziemlich zwanglos mitbestimmen, was denn nun wirklich »systemrelevant« ist – und was, wie Flüge oder Autos, eben weniger oder eher kontraproduktiv. Und mit der Finanzierungsfrage landeten wir ganz von selbst bei der längst überfälligen Frage nach Steuergerechtigkeit.

Bernhard May, Solingen

Erst jetzt ans Licht gekommen?

Zu jW vom 8.6.: »Nur in Sachsen schweigen die Glocken nicht«

Ich verstehe überhaupt nicht, wieso diese Insignien des »Dritten Reiches« nicht schon früher, in unserer antifaschistischen DDR, bemerkt worden sind. Da hätte man sie doch per Staatsräson entfernen können bzw. sollen. Sind sie wirklich erst jetzt ans Licht gekommen? Darüber würde ich gern etwas erfahren. Nichtsdestotrotz, für mich wäre es einfach widerlich, von einer Glocke »Ein Volk, ein Reich, ein Führer« geweckt zu werden.

Reinhard Schmiedel, Weimar

Atombomben mitnehmen!

Zu jW vom 8.6.: »Debatte über Truppenabzug«

Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hat angekündigt, einen großen Teil der US-Truppen aus Deutschland abzuziehen. Das würde ich sehr begrüßen. Und die etwa 20 US-Atomwaffen, die immer noch in Deutschland lagern, sollten dabei gleich mitgenommen werden! Auch die immer wieder von US-amerikanischer Seite geforderten Militärausgaben von zwei Prozent entsprechend der Wirtschaftsleistungen müssen nicht erbracht werden. Wenn Deutschland mit allen angrenzenden Nachbarstaaten und Russland freundschaftliche Beziehungen pflegt, ist es nicht notwendig, riesige finanzielle Mittel für die Verteidigung unseres Landes bereitzustellen. Zumal wir jetzt unter dem Diktat der Coronakrise dabei sind, uns auf Jahre hinaus zu verschulden. Nein, Deutschland sollte für viele andere Länder ein Beispiel sein, unter dem Motto: »Schwerter zu Pflugscharen!«

Dieter Lehmann, Falkenberg/Elster

Keine Experten

Zu jW vom 5.6.: »Elbe wird noch tiefer«

»Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe« – haben denn die Oberflussmeistereien und Wasserwirtschaftsdirektionen noch nicht genug von den immer wiederkehrenden Überschwemmungen, gerade im Bereich der Elbe? Naturbelassene Wasserläufe sind selten geworden. Altarme und Mäander, Kiesbetten und Inseln verschwanden – mit ihnen die Artenvielfalt. Die anerkannten Naturschutzverbände haben kein Vetorecht bei den landschaftsverändernden Maßnahmen. Jeder kann aber den Klageweg einschlagen – solange er die Mittel dazu hat. Damit ist im vorhinein schon eine Auslese getroffen. Der einzelne Naturfreund bleibt schnell auf der Strecke. Mitgliederstarke Verbände haben nicht die benötigten Millionen, um die hochdotierten Firmen »auszustechen«. Hinter denen steht die gesamte Politik, die auch ihre Spenden von dieser Klientel erhält. (…)

Ohnehin seltene Arten wie Fischotter, Elbebiber, Wasseramsel, (…) u. a. haben weiter das Nachsehen. Welche Experten zieht denn das Bundesverfassungsgericht zu Rate? Ein Eigenwissen kann wohl nicht vorliegen. Wer, wenn nicht ein Naturschutzverband hat solche Koryphäen zur Hand? Aber – Geld regiert die Welt.

Karl-Peter Füßlein, Böhmerheide