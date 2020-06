Mieter unter Druck

imago images/snapshot In der Coronakrise werden Grundrechte ausgehebelt

In Deutschland steigt die Zahl derer, die ihre Miete nicht mehr zahlen können. Das teilte der Deutsche Mieterbund (DMB) am Freitag mit. Ein Grund dafür seien die Einkommensverluste, die viele Menschen während der Coronapandemie hinnehmen müssten. Bundesweit behandle inzwischen jedes zehnte Beratungsgespräch dieses Thema. Bei rund 100.000 Beratungen im Monat ergebe dies 10.000 Fälle mit coronabedingten Mietausfällen und daraus resultierenden Problemen. Die Tendenz sei steigend.

Die Bundesregierung hatte zwar zugesagt, die Mieter in solchen Fällen vor einer Kündigung schützen zu wollen, doch diese Regelung soll Ende Juni aufgehoben werden. Der DMB kritisiert das in einer Stellungnahme und fordert die Bundesregierung nachdrücklich zum Eingreifen auf. »Den Schutz jetzt zu beenden und nicht zu verlängern, macht absolut keinen Sinn«, erklärte DMB-Präsident Lukas Siebenkotten. Weder sei die Coronakrise Ende Juni vorbei, noch seien es die finanziellen Einbußen.

Sollte sich die Wirtschaftslage nicht bald wieder verbessern, wird das Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt haben; das weiß auch die Immobilienbranche. Das Handelsblatt fragt deshalb in seiner Wochenendausgabe: »Können sich die Mieter in einem Wirtschaftseinbruch eine Wohnung überhaupt noch leisten?«. Das Forschungsinstitut Empirica hat dem Bericht zufolge festgestellt: Die Belastungsgrenze durchschnittlicher Haushalte scheint schon im letzten Jahr erreicht worden zu sein.

Die Interessen der Mieter hat das Institut dabei nicht im Blick; es sorgt sich mehr um die Vermieter. Die Bundesregierung hatte einst festgestellt, dass jedes Jahr rund 375.000 neue Wohnungen gebraucht würden, um den Bedarf in den deutschen Städten zu befriedigen und damit auch den Anstieg der Mieten zu bremsen. Davon will Empirica nun nichts mehr wissen. Im Handelsblatt gibt das Institut nun die Empfehlung: Der Staat solle künftig weniger Baugenehmigungen erteilen.

Für Empörung sorgte jüngst eine Studie des Instituts in Sachsen. Im Auftrag der Landesregierung hatte es den Wohnungsmarkt im Freistaat untersucht und war zu dem Schluss gekommen: Es wird in den Ballungszentren Dresden und Leipzig zuviel in den sozialen Wohnungsbau investiert. »Blanker Hohn« titelte dann beispielsweise die Leipziger Volkszeitung (LVZ) am Freitag. Das Studienergebnis gehe an der Realität von Einkommensschwachen und Wohnungslosen vorbei.

Die Diakonie Sachsen verzeichnet in einem Bericht rund 3.000 Wohnungslose in Sachsen. Diese Zahl spiegelt allerdings nicht das gesamte Ausmaß wider, heißt es dort, denn gezählt wurden nur die Menschen, die den Weg zur Diakonie fanden. Investitionen in den sozialen Wohnungsbau zurückzufahren, wäre ein fatales Signal, sagte laut LVZ-Bericht Rotraud Kießling, Referentin für Wohnungsnothilfe bei der Diakonie.

Kritik übte Kießling auch an Vermietern und Wohnungsbaugesellschaften. Diese arbeiteten »weitestgehend unternehmerisch und kommen damit nicht ihrer sozialen Pflicht nach«. Zu oft entschieden sie sich gegen bestimmte Menschen als Mieter, weil sie Zahlungsausfälle fürchteten.

Die Empirica-Studie macht aber auch deutlich: Der soziale Wohnungsbau, wie er in Sachsen gefördert wird, berücksichtigt offenbar nicht die Bedürfnisse armer Menschen. Neu gebaute Sozialwohnungen, die aus dem Landesprogramm gefördert wurden, werden zu Mietpreisen angeboten, die eher dem mittleren und nicht dem unteren Preissegment entsprechen. In Dresden müssten die Mieten für Personen im Bezug von Arbeitslosengeld II oder Wohngeld unter 6,47 Euro pro Qua­dratmeter liegen; in Leipzig unter 5,79 Euro pro Quadratmeter. Angeboten würden die Sozialwohnungen aber typischerweise zu 6,90 Euro beziehungsweise zu 6,50 Euro pro Quadratmeter.