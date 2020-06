Profiteroles mit Schokosauce

Ich bin schon wieder von Eifersucht zerfressen. »Rossi!« Roswitha sitzt gerade am PC. »Kannst du mal ›Lagrade‹ ecosieren?« – »Kann ich mal was?« – »Mit der alternativen Suchmaschine ›Ecosia‹, die Bäume pflanzt, die ESC-Chefin Christine Lagrade googeln.« Roswitha steht entnervt auf. »Mach deinen Ökokram doch selber. Wann vergisst du diesen Hervé endlich, du Opfer?« Ich übernehme: »Aha. Christine Lagrade, zweimal geschieden. Und jetzt wieder ein Neuer: Xavier. Wilde Hummel, dacht’ ich’s mir. Lässt nix anbrennen. Synchronschwimmerin … Synchronschwimmerin? Das sind die Schlimmsten! Die hat sich meinen Hervé schon längst reingezogen, jede Wette! Hervé, oh weh!« (Als Hintergrundinformation für Neueinsteiger in die »Coole Wampe«: Die Autorin hatte sich in einer Lebensphase mit lawinenartigem Arbeitsanfall für sechs Monate einen Mietbutler namens Hervé geleistet, in den sie sich dann leider verknallt hat und der inzwischen für Mme Lagrade in Frankfurt arbeitet.)

»Maxi!« Roswitha klappt energisch meinen Laptop zu. »Hör auf zu spinnen! Dein Hervé wollte und will nichts von dir. Es kann dir egal sein, mit wem der’s treibt, bei dem ist nichts zu holen, okay?« Sie rüttelt an meinen verspannten Schultern und starrt mir dabei hypnotisch in die Augen. »Entwahnung« nennt sie die Methode, und es hilft sogar manchmal, aber eher, weil es so doof ist, dass man lachen muss.

Ich zeige ihr ein rausgerissenes Pressefoto. Darauf sind von der Leyen und Lagrade vor einer EU-Flagge zu sehen. Uschi schaut entrückt wie eine mittelalterliche Madonna im Sternenkranz. Rechts davon Lagrade, den Blick tragisch-heroisch in die Ferne gerichtet, eleganter Maßanzug, Hermès-Halstuch. Figurprobleme: keine. Ihre rechte Hand verbirgt sie hinter dem Rücken. »Siehst du, Rossi? Die hat was in der Hinterhand. Das sollen wir nicht wissen!« – »Ja, aber da ist nicht dein Hervé drin, sondern irgendein Trick, wie sie am Voßkuhle-Urteil vorbei weiter Staatsanleihen kaufen kann.« Nützt nichts, ich stelle mir vor, dass morgen in der Bild steht: »ESC-Chefin heiratet ihren Butler!« und fange an zu flennen. »Mir reicht’s!« Roswitha schleppt mich in die Küche. »Am besten, du begehst ›carbocide‹ – Selbstmord durch Kohlenhydrate. Dafür back’ ich dir jetzt ›Profiteroles mit Schokosauce‹«:

Für die Profiteroles (Windbeutel) 70 g Butter mit 125 ml Wasser und 20 g Zucker aufkochen, 110 g Mehl und eine Prise Salz dazugeben. So lange rühren, bis sich die Masse vom Kochlöffel und vom Topf löst. In eine Schüssel geben, abkühlen lassen, drei kleine Eier nach und nach einrühren; 1 Stunde ruhen lassen. Den Teig in einen Spritzbeutel füllen und kleine Häufchen auf ein befettetes, bemehltes Blech spritzen. Bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten goldgelb backen. Windbeutel nach dem Auskühlen aufschneiden und mit steifgeschlagener Sahne füllen. Für die Schokosauce 120 g Blockschokolade, 120 g Zucker, 10 g Stärkemehl und 300 ml Wasser aufkochen, 10 g Butter einrühren. Erkalten lassen und über die gefüllten Profiteroles gießen.

»Rossi?« – »Ja.« – »Schmeckt lecker, aber meinst du, Hervé …« – »Iss und stirb!«