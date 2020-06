»Im Westen begreift man kaum, was hier passiert«

imago/PuzzlePix »Der neue Autoritarismus erinnert in vielem an die Zwischenkriegszeit«: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban vor dem Parlament in Budapest (23.10.2010)

Vor zehn Jahren hatte Viktor Orban mit seiner reaktionären Partei Fidesz in Ungarn im April die Wahlen gewonnen. In der Coronakrise ist dieser Jahrestag untergegangen, die Medien hier in der BRD haben kaum darüber berichtet ...

Weil sie es nicht verstehen.

Sie helfen uns jetzt, das zu ändern. Also, wie kann es sein, dass Sie als alter Marxist immer noch publizieren und an der Universität unterrichten dürfen, nachdem Orban und sein reaktionärer Hofstaat dem Land eine neue Verfassung verpasst, sich einen Großteil der Medien, die Universitäten und die Akademie der Wissenschaften unter den Nagel gerissen haben?

Wir leben hier in einem interessanten System. Es hat zwar alles unter seine Kontrolle gebracht, muss aber in Westeuropa immer noch seinen – in Anführungsstrichen – Rechenschaftsbericht abgeben. Aus diesem Grund wird eine kleine, wie auch immer geartete Opposition zugelassen. Die größte und linksliberal orientierte Oppositionszeitung Nepszabadsag wurde zerschlagen, die sozialdemokratische Tageszeitung Nepszava unter finanzielle Aufsicht genommen – aber die Strukturen, die am Rand des Systems dahinvegetieren, dürfen bleiben. Der neue Autoritarismus erinnert in vielem an die Zwischenkriegszeit: Es gibt ein Parlament, es gibt einige Parteien, eine Art Meinungsfreiheit, ein paar Versammlungsrechte und auch ein eingeschränktes Streikrecht. Aber in Wirklichkeit funktioniert nichts davon, weil das System alles unter seiner Aufsicht hält. Dass ein Marxist nicht in die zentralen Medien gelangt, ins öffentlich-rechtliche Fernsehen beispielsweise, das ist nun mal so, aber nicht einmal ein Liberaler hätte da eine Chance. Es ist alles sehr eindimensional. Aber wir sehen, dass es hervorragend funktioniert – und es erfreut sich internationaler Zustimmung.

Sie sagen, das erinnere an die Zwischenkriegszeit in Ungarn. Benannt ist die nach dem damaligen Staatschef Miklos Horthy, der im Zweiten Weltkrieg fast bis zum Schluss ein Verbündeter Hitlers blieb. Orban nannte Horthy einen großen Staatsmann.

Ja, wir erleben in Ungarn eine neohorthystische geistige Restauration.

In Deutschland wird man das nicht verstehen. Was meinen Sie damit?

Nicht nur in Deutschland, im Westen überhaupt fällt es schwer zu begreifen, was hier passiert. Sie haben nichts zum Vergleichen, kennen die Spezifika der Gesellschaftsentwicklung in Osteuropa im 19. und 20. Jahrhundert nicht. Sie wissen nicht, dass die Liberalen den Menschen hier nach 1989 über Jahre – ich möchte sagen, auf eine populistische Art und Weise – ein bürgerliches System versprochen haben und diesen Wunsch auch gegenüber dem Westen kommunizierten. Dort hat man sich daran gewöhnt, dass die ungarische Machtelite ständig von bürgerlicher Demokratie und dem Einholen des Westens redet und das als Zeichen gelesen, es sei alles auf dem richtigen Weg. Aber das Gegenteil war der Fall: Es ist zu unglaublichen sozialen Verwerfungen, zu einer tiefen Spaltung der Gesellschaft gekommen.

Wann wurde das klar?

Allerspätestens in der Wirtschaftskrise 2008. Damals hat jeder verstanden, dass von einem Einholen des Westens keine Rede sein kann. Die Krise zeigte allerdings nur erneut die sowieso vorhandenen gesellschaftlichen Spannungen. Aber sozialhistorisch war das ein Schlüsselmoment. Orban wurde klar, dass es in dieser krisenhaften Welt kein demokratisches Bürgertum gibt. Es gibt hier niemanden, der in der Lage wäre, eine demokratische Kultur zu etablieren. Statt eines solchen Bürgertums gibt es nur eine Machtelite. Die hat Orban geprägt und an sich gebunden. Sie besteht aus seinen Bekannten, Freunden und Verwandten: Aus seinem Gasinstallateur wurde beispielsweise der reichste Mann Ungarns, seine Tochter bestimmt in der Tourismusindustrie. Orban ist ein bewusster Klassenkämpfer. Er hat mit seiner Wohnungspolitik und günstigen Krediten der neuen Bourgeoisie, der neuen Mittelschicht ökonomisch und politisch eine vorteilhafte Position verschafft.

Aber was hat das mit der Zwischenkriegszeit zu tun?

Um dieses System von Günstlingen auf der einen Seite und mit sozialen Verwerfungen auf der anderen zusammenzuhalten, braucht es eine Legitimationsideologie. Und dazu passt nun mal der autoritäre Nationalismus von damals. Der widerspricht zwar scheinbar dem globalen Kapitalismus, aber in Osteuropa funktioniert das so. Die kleine Mittelschicht steht fest hinter der neuen Macht. Gleichzeitig kann sie die sozial am stärksten benachteiligten, ausgebeuteten Gesellschaftsschichten auf dem Dorf zusammenhalten. Die sind empfänglich für diese Gehirnwäsche eines neobarocken Nationalismus. Der Grund hierfür ist, dass sie eine fürchterliche Angst haben, sie könnten in ein ähnliches Elend wie das der Roma abrutschen. Wie dieser Nationalismus aussieht, das sehen wir derzeit übrigens auch bei der offiziellen Erinnerung an den Vertrag von Trianon 1920.

Damals musste das Königreich Ungarn nach dem mit Österreich verlorenen Ersten Weltkrieg zwei Drittel seines Territoriums und die Hälfte der Bevölkerung auch formal abtreten.

Und jetzt hört man überall wieder die in der Zwischenkriegszeit so populären nationalistischen Gemeinplätze: Wir Ungarn werden verfolgt, unterdrückt, niemand begreift unser großes Leiden. Kein Wort davon, dass die ungarischen Herrschaften über Jahrhunderte die benachbarten Völker fürchterlich unterdrückt haben, gedemütigt haben, egal ob Slowaken, Rumänen oder andere. Orban hat das damalige Gefühl einer Überlegenheit der ungarischen Nation zurückgeholt. Um die Geschichte neu zu schreiben, werden keine Ausgaben gescheut, wird ein Riesenapparat aufgebaut, ein Netzwerk geschichtspolitischer Institutionen. Dort arbeitet diese neohorthystische Schule an der Geschichtsfälschung, und die kommt dann an die Universitäten, in die Museen. Als Legitimationsideologie wirkt sie wiederum konservierend auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zurück. Die Machtelite nimmt dabei für sich in Anspruch, die Nation zu verkörpern. Wer ihre Sicht nicht teilt, der ist nicht Teil der Nation. Das ist das Wesen des vor zehn Jahren am 14. Juni im Parlament in Budapest von Orban ausgerufenen sogenannten Systems der Nationalen Zusammenarbeit oder NER. Laut diesem kann die Nation nur innerhalb des NER liegen.

Und Horthy?

Wie um Trianon wird auch um Horthy ein künstlicher Kult geschaffen. Es heißt, er habe die ungarische Kultur verteidigt, die Nation, Europa und das Christentum. Aber die Wahrheit ist doch, dass Horthy nicht nur für den Mord an 600.000 Juden verantwortlich ist, sondern auch für die anderen 400.000 ungarischen Kriegstoten. Und nicht zuletzt haben die ungarischen Truppen auf dem Gebiet der Sowjetunion unter Aufsicht der deutschen Nazis drei Jahre lang am Holocaust und an der Kolonialisierung und Auslöschung der sowjetischen Völker teilgenommen. Wer Horthys Briefe an Hitler liest, dem stellen sich die Nackenhaare auf. Er nennt ihn regelmäßig seinen großen Freund. All das wollen die mit ihrem Kult heute verschleiern. Dabei müsste Ungarn Verantwortung dafür übernehmen, dass es Nazideutschland als Verbündeter unterstützt hat. Müsste sagen, dass Horthy ohne »Bitten« Deutschlands die Sowjetunion angegriffen hat und die Besatzungstruppen teilgenommen haben am Völkermord an den Juden und der sowjetischen Bevölkerung.

Ágnes-Éva Varga Tamas Krausz

Wie geht die Opposition damit um?

Die ist schrecklich dumm und will sich ihren Teil aus der Trianon-Propaganda herausnehmen. Selbst diejenigen, die sich gegen die Regierung stellen, unterwerfen sich dem nationalistischen Zeitgeist. Sie tun so, als würde es nicht nur einen schlechten konservativen Nationalismus geben, sondern auch einen guten Nationalismus. Das reicht dann hin bis zum liberalen Oberbürgermeister von Budapest, der anlässlich von Trianon auch nur darüber redet, wie sehr die Ungarn gelitten haben – absolut anachronistisch. Wenn wir als Linke über die Gesellschaft der Horthy-Zeit reden, dann müssen wir über die extreme Armut reden – nicht umsonst sprach man von Ungarn als dem Land der drei Millionen Bettler –, darüber, dass es ein System der aristokratischen Großgrundbesitzer war, die sich auf ihre Geburtsprivilegien beriefen, und darüber, dass sie das fortschrittliche Ungarn, verkörpert in der Räterepublik (21. März bis 1. August 1919, jW), zerschlagen haben.

Was verbindet denn die bürgerlichen regierungsnahen und -kritischen Kräfte?

Das Wichtigste ist die Macht. Sowohl die Liberalen als auch die Konservativen können sich darauf einigen, dass sie das oligarchische System erhalten wollen. Uneinigkeit herrscht da zwischen ihnen nur darüber, wer die neue Bourgeoisie sein soll, wer ein Recht darauf hat, reingelassen zu werden. Der andere Punkt ist ihr gemeinsames Bedürfnis nach antikommunistischer Hetze, was sich vor allem in ihrer Aversion gegen das alte System äußert. Bis heute zeigt sich, dass der Sozialismus in Ungarn sowohl ökonomisch als auch sozial einfach mehr geleistet hat als das kapitalistische System seither. Es braucht etliche Ideologen, Historiker und Parteikader, die ständig das Gegenteil behaupten. Da wird dann verkündet, dass die Gesellschaft unter Horthy demokratischer gewesen sei als der Sozialismus, weil mehr Parteien existiert hätten. Aber dass es in der Horthy-Zeit eine Million Tote gegeben hat, darüber reden sie dann nicht mehr. Ihre Propaganda gegen die Kadar-Zeit (1956 bis 1988, benannt nach dem damaligen Generalsekretär der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei Janos Kadar, Anm. jW) grenzt wirklich an Wahnsinn. Und es führt zu nichts, denn die Hälfte der Bevölkerung, das reicht bis in die Wählerschaft Orbans, weiß, dass die Kadar-Zeit besser gewesen ist. Aus diesem Grund wird die Propaganda auch weiter intensiviert und die sozialistische Vergangenheit kriminalisiert.

Der dritte Punkt, auf den sie sich einigen können, ist ihre russlandfeindliche Haltung. Die speist sich auch aus dem Nationalismus. Dann sprechen sie vom Westen und der Verteidigung christlicher Werte, von Barbaren aus dem Osten. Als wenn die meisten in Russland keine Christen wären.

Man muss den liberalen Kräften in diesem Land zumindest zugute halten, dass sie sich nicht für den Antisemitismus der Regierung hergeben. Der offizielle Nationalismus ist immer fremdenfeindlich, nicht nur gegenüber den seit Jahrhunderten hier lebenden Roma. Wenn da im Orbanschen Hofstaat die Rede von sogenannten Fremden ist, dann meinen sie meistens Juden. Wenn sie Horthy mystifizieren, dann relativieren sie den Holocaust. Kritisiert sie jemand dafür, dann sagen sie, er wäre Jude oder Kommunist. Auch diese Tradition aus der Zeit vor 1945 haben sie sich also sozusagen bewahrt.

Ich würde gerne auf die so reiche antifaschistische und sozialistische Tradition Ungarns zu sprechen kommen. Sie haben eben schon die Räterepublik erwähnt. Im vergangenen Jahr haben Sie sich zu deren hundertstem Jahrestag in einem offenen Brief zu Wort gemeldet. Worum ging es da?

Die Räterepublik wird in der offiziellen Geschichtsdarstellung als etwas den ungarischen Verhältnissen Fremdes dargestellt. Als ein Konstrukt, das vor allem von russischen Kriegsgefangenen und Juden nach Ungarn gebracht worden sei, also ein aufgezwungenes System. Das ist ihnen wichtig, damit das Horthy-System nicht als der konterrevolutionäre, volksschinderische weiße Terror erkennbar wird, der er in Wirklichkeit war. Das müssen wir als Linke doch entlarven. Heute weinen sie alle über Trianon und verschweigen dabei, dass die Ungarische Rote Armee der Räterepublik die einzige gewesen ist, die die Grenzen des Landes damals gegen die Entente verteidigt hat. Horthy war in der Zwischenzeit in Rumänien, er wurde dann mit französischer Unterstützung wieder ins Land geholt. Das ist ja der Witz, dass dieses autoritäre System erst mit Hilfe ausländischer Truppen etabliert werden konnte – gegen die Räterepublik, die heute als volksverräterisch verleumdet wird. Und vergessen wir eines nicht: Die Räterepublik hat in ihrer Praxis die Existenz des alten herrschaftlichen Ungarns in Frage gestellt. Die Revolution ist den Herren ans Eigentum gegangen, das haben die niemals vergessen, deswegen haben sie dann so viele Kommunisten umgebracht.

Aber was ist heute von dieser antifaschistischen und sozialistischen Tradition geblieben?

Nicht viel, das ist das Traurige. Die Liberalen haben sie zerschlagen, um den Linken ihre Kraft zu nehmen. Für sie war der Antifaschismus gleichbedeutend mit dem Lob des Kommunismus. Es wäre ja lächerlich zu behaupten, die Sowjetunion wäre nicht antifaschistisch gewesen, die Rote Armee nicht links. Die offizielle Linke in Ungarn hat hingegen immer neue Kompromisse mit dem sogenannten System der Nationalen Zusammenarbeit geschlossen. Es geht nicht nur darum, dass sie kommunistische Traditionen aufgegeben hätten, selbst die sozialdemokratischen und die Traditionen der Arbeiterbewegung gelten nichts mehr. Und wer keine Tradition hat, der ist gefangen in dem NER. Das wird deutlich, wenn auch die angeblichen Regierungskritiker schreiben, dass es keinen Unterschied zwischen Nazideutschland und der Sowjetunion gäbe, zwischen der Wehrmacht und der Roten Armee.

Das ist offizielle EU-Linie. Sie haben bereits von internationaler Unterstützung für Orban gesprochen. Welche Rolle spielen Brüssel oder Berlin dabei, dass er jetzt zehn Jahre Regierungszeit feiern durfte?

Mal abgesehen von diesem totalitarismustheoretischen Wahnsinn einer Gleichsetzung von Hitler und Stalin, mit dem die EU an ihrer Abschaffung arbeitet: Orban weiß grundlegend zu schätzen, dass er Unterstützung aus Brüssel bekommt. Und ich meine nicht nur finanzielle. Das bayerische, das deutsche Großkapital ist doch wirklich zufrieden, dass er aus Ungarn ein Steuerparadies für die deutsche Autoindustrie gemacht hat. Natürlich unterstützt die EU auch einzelne Oppositionsgruppen, warum nicht? Aber insgesamt passt ihr das System, so, wie es ist, besser, als wenn es ein linkes wäre.

Aber Orban wird doch von der EU und auch in vielen bürgerlichen Medien dargestellt, als wäre er der Antichrist persönlich, geschickt, um Europa und den Westen zu zerstören.

Natürlich verwenden sie ihn auch, um die Kinder zu erschrecken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen (lacht), an der Sache ist auch was dran. Wir sehen doch, dass der nationalistische Wahnsinn im Westen immer stärker an Boden gewinnt. Die Vorstellung, dass es einen ähnlich reaktionären Durchbruch in Deutschland geben könnte, macht uns hier aber angst. Heute schließe ich das auch nicht mehr aus – vor einigen Jahren war das für mich noch undenkbar.

Einer der Vorwürfe an Orban ist ja, er würde als fünfte Kolonne Chinas oder Russlands fungieren. Was steckt dahinter?

Das ist nur ein weiteres Zeichen dafür, dass Orbans Gegner ihn nicht für das angreifen, wofür sie ihn angreifen sollten. Seit er an der Macht ist, hat er klargemacht, dass er Kommunisten hasst und Russen verachtet. Aber er macht mit Russland Geschäfte. Hier geht es um Gas und um ein Atomkraftwerk, deswegen hat er seine antirussische Propaganda vorerst eingestellt. Aber seine Erinnerungspolitik wird von dieser Einstellung gegen Sowjets und Russland weiter geprägt. Und auch wenn Orban von Vertretern der EU oder im Westens kritisiert wird, vergisst man dennoch nicht, immer anerkennend seine sogenannten Verdienste im Kampf gegen den Kommunismus 1989 zu erwähnen. Und das ist das Entscheidende: Wenn es um eine Front gegen eine linke Wende geht, wenn es um eine Front gegen Russland geht, dann wird Orban in Ungarn wie Jaroslaw Kaczynski in Polen letztlich immer nützlich sein.