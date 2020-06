Exlandeschef der AfD klagt gegen Vorstand

Potsdam. Der bisherige Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz geht gegen die Annullierung seiner Parteimitgliedschaft mit einer Zivilklage vor. Er habe einen entsprechenden Eilantrag beim Berliner Landgericht eingereicht, sagte Kalbitz am Donnerstag der Deutschen Presseagentur. Der AfD-Bundesvorstand hatte mehrheitlich die Mitgliedschaft von Kalbitz im Mai für nichtig erklärt. Als Gründe führte das Gremium an, Kalbitz habe beim Parteieintritt frühere Mitgliedschaften in der inzwischen verbotenen faschistischen »Heimattreuen Deutschen Jugend« (HDJ) und bei der Republikaner-Partei nicht angegeben. Kalbitz geht dagegen auch beim Bundesschiedsgericht der AfD vor. (dpa/jW)