»Faschismus der Mitte«

Zu jW vom 29.5.: Das vergessene Lager

Der Autor betont, dass kroatische Fußballfans die Parole »Za dom spremni!« (Für die Heimat – bereit) brüllen. Das ist richtig, aber leider noch nicht die ganze Wahrheit – das Problem geht nämlich viel tiefer. So wurde etwa der auch in Deutschland bekannte Exnationalspieler Josip Simunic für das Rufen ebenjener Parole gesperrt (bezeichnenderweise von der FIFA, nicht etwa vom kroatischen Verband). Diverse Spieler wünschten sich explizit einen Auftritt des auch im Artikel erwähnten Faschistenbarden Marko Perkovic auf ihrer Feier nach der WM 2018, einige Spieler ließen sich filmen, wie sie in der Kabine dessen Lieder singen. Und der einstige Superstar Davor Suker besuchte bereits 1996, während seiner Zeit bei Real Madrid, das Grab des Faschistenführers Ante Pavelic. All diese Beispiele (neben den im Artikel erwähnten aus dem Bereich der Kirche) machen deutlich, dass wir es hier mit einer Art »Faschismus der Mitte« zu tun haben.

Ralph Petroff, per E-Mail

Outsourcing kein Einzelfall

Zu jW vom 19.5.: »Coronafalle Fleischfabrik«

Outsourcing wird von den Landes- und Bundesbehörden vorgelebt. Es darf nun niemanden wundern, dass privatwirtschaftliche Unternehmen dieses Instrument nutzen. Selbstredend zum Eigennutzen, soll heißen Eigengewinn. Die Outgesourcten sind die Leidtragenden. Selbst das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat hat diesen Weg beschritten. Die Luftsicherheitskontrollen auf den zivilen Luftverkehrsflughäfen werden an private Dienstleister vergeben. Damit wird die Sicherheit der Passagiere aus der eigenen Verantwortung in die Verantwortung von Privaten übertragen. Die Bundespolizei als zuständige Fachaufsichtsbehörde hat keine direkten Einwirkungen mehr auf die Qualität und Quantität der Kontrollen. Diese liegen im Aufgabenbereich der privaten Sicherheitsunternehmen. Wenn wundert es nun, das die privatwirtschaftlichen Unternehmen ebenfalls diesen Weg zur Gewinnmaximierung nutzen?

Bernhard Sommerer, per E-Mail

Exzellenter Satz

Zu jW vom 6.6.: »Der Generalsekretär aus der Glotze«

»Er war kein Lenin, aber ein Dietmar Bartsch war er auch nicht« ist ein exzellenter Satz. Wird Bartsch diesen lesen? Liest er überhaupt (noch) die junge Welt? Bartsch verkauft die Linkspartei an die herrschende Klasse für ein kleines nettes Ministeramt. Marchais war schon eine Größe. Er scheiterte, weil er über seinen Klasseninstinkt nie hinauskam, nicht umsonst war er weit weg von Theorie.

Joan Ujhazy, per E-Mail

Das bösartigste Virus

Zu jW vom 8.6.: »Genug ist genug!«

Was hat der Mensch, folgt man philosophischer und soziologischer Expertise durchaus zu Vernunft, Freiheit und Vergesellschaftung befähigt, bis hierhin erreicht auf seinem langen Weg in die vermeintliche (westliche) Zivilisation? Bei aller theologischen und wissenschaftlichen Aufklärung gibt es noch immer Diskriminierungen und Ungleichstellungen, fortwährend und allzuoft ungestraft Verstöße (…) gegen juristische Bestimmungen. Die jüngsten Geschehnisse in den USA – staatstheoretisch immerhin ein demokratischer Rechtsstaat – und der dort offensichtlich schwer aufzuhaltende Missbrauch von politischer und sozialer Macht sind in höchstem Maße bedenklich. Und ja, auch uns Deutschen stände hinsichtlich jeder Art von Diskriminierung ein selbstreferenzieller, kritischer Blick in den »heimischen Spiegel« gut zu Gesicht. (…)

Diskriminierung und Rassismus (…) zerstören Leben und gesellschaftliche Strukturen. Es bestehen weiterhin (zu) große Unterschiede in der Anwendung und Verbreitung rationaler und emotionaler Kompetenzen, nicht zuletzt aufgrund fehlender effektiver Chancengerechtigkeit. Durch das zwar reduzierte, gleichwohl beständige Missverhältnis von wissenschaftlichen, praktischen und wirtschaftlichen Machtrelevanzen bleiben sozial und kulturell divergierende Parallelwelten erhalten. Den letzten wesentlichen Schritt hin zu einer Zivilisation, die diese Bezeichnung auch verdient, haben wir leider immer noch vor uns. Das bösartigste und hartnäckigste Virus ist die menschliche Ignoranz (…)

Matthias Bartsch, Lichtenau

Ware Gesundheit

Zu jW vom 30.5.: »Im Dauernotstand«

Wir leisten uns für die Eventualität eines bewaffneten Angriffs auf Deutschland eine Milliarden Euro teure Bundeswehr, die dafür noch nie benötigt wurde. Hunderttausende Soldaten stehen dafür bereit, und wir brauchen sie nicht. Selbst wenn ein bewaffneter Angriff käme, bräuchten wir sie nicht, denn bewaffnete Verteidigung ist Selbstzerstörung. Durch Kriegshandlungen würden Atomkraftwerke und Chemiefabriken zerstört, landwirtschaftliche Nutzfläche vergiftet, wir hätten keine Energie und Wasserversorgung mehr, Deutschland wäre damit unbewohnbar. Militärische Verteidigung ist für uns der sichere Tod. Die notwendige Bereithaltung von medizinischem Personal für die Realität einer Pandemie haben wir uns nicht leisten wollen. In Krankenhäusern sollen Betten nahe 100 Prozent belegt sein, um Profite in die Taschen kirchlicher und privater Krankenhausbesitzer zu spülen. Auch ohne Pandemie arbeiten Ärzte mehr als vollschichtig mit Überstunden. Es gibt keine Reserven an Krankenhauspersonal. Maßnahmen der Verlangsamung der Coronainfektion können keine Leben retten, sondern dienen alleine einer gleichmäßigen Auslastung des medizinischen Personals und dem Profit der Krankenhausträger. Deutschland muss in einem ausschließlich staatlichen Gesundheitswesen ohne Profitinteressen Ärzte und Krankenpflegepersonal in einem Übermaß bereithalten, das im Regelfall gar nicht benötigt wird, damit durch zusätzliche Pandemiekranke nicht gleich alles zusammenbricht.

Ralf Cüppers, Flensburg