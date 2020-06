»Mutter konnte nicht mehr atmen, zitterte vor Angst«

Britta Pedersen/dpa Selbst wer brutale Übergriffe durch Polizeibeamte übersteht, wird in ihnen keine Helfer mehr sehen (Berlin, 6.6.2020)

Nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd in den USA kam es am Wochenende auch in vielen bundesdeutschen Städten zu Protesten gegen rassistische Polizeigewalt. Nun sorgt ein Vorfall, der sich laut WDR-Magazin »Westpol« bereits am 4. März zugetragen haben soll, für Aufsehen. Eine aus Nigeria stammende Familie wirft der Essener Polizei vor, sie misshandelt zu haben. Was war da los?

Loveth A. hatte bemerkt, dass ihr Portemonnaie gestohlen worden war und wollte das bei der Polizei anzeigen. Die Beamten nahmen sie und ihre hinzugekommenen Töchter allerdings nicht ernst, lachten sie aus und versuchten sie abzuwimmeln. Als sie gehen wollten, wurden sie von Beamten gepackt und zu Boden gedrückt. Davon existiert ein Handyvideo, das aber beschlagnahmt wurde. Die Polizei hat die Familie inzwischen schriftlich aufgefordert, auf die Wache zu kommen, um das Handyvideo unter Aufsicht zu löschen. »Westpol« fragt zu Recht, ob versucht wird, Beweismittel zu vernichten.

Was ist dann geschehen?

Beamte knieten sich so auf den Rücken der Mutter, dass sie nicht mehr atmen konnte und vor Angst um ihr Leben zitterte. Ein Beamter soll gegenüber der Tochter gesagt haben: »Sei froh, dass wir nicht in Amerika sind«. Auch die von A. hinzugerufenen Söhne wurden erst nicht ernstgenommen und ignoriert. Man habe sie dann jedoch unvermittelt mit Schlagstöcken attackiert, sie flohen, wurden aber eingeholt. Ein Sohn berichtet, dass ihm die Luft abgeschnürt und sogar ein Fuß auf den Kopf gestellt wurde, als er fixiert auf dem Boden lag. Die Verletzungen sind attestiert und noch heute sind Blessuren sichtbar.

Das ist nicht der einzige Vorfall dieser Art. So berichtete Omar Ayoub gegenüber Medien, seine Familie und er seien Ende April Opfer rechtswidriger Polizeigewalt geworden (siehe jW vom 9.5.). Hat die Essener Polizei ein Rassismusproblem?

Auch damals hatte die Polizei unverhältnismäßig reagiert. Sie hatte sich Zutritt zur Wohnung verschafft und ebenfalls auf eine ganze Familie eingeprügelt. Auch hier sind die Verletzungen dokumentiert. Ayoub berichtet in einem Video davon, dass die Beamten seiner schwangeren Frau in den Bauch traten. Anlass für die völlig überzogene Maßnahme war eine angebliche Ruhestörung. Die Beamten behaupteten aber schnell, Ayoub sei ein »Clan«-Name. Das ist Humbug und diente hier augenscheinlich als Feigenblatt für die Maßnahme. Ein klar rassistischer Vorwand.

In der Vergangenheit wurde in manchen Ruhrgebietsstädten, aber auch in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf der Vorwurf laut, die Polizei gehe nicht entschieden gegen Neonazis und Rassisten vor. Wie sieht es diesbezüglich in Essen aus?

Lange drückte die Polizei bei der rechten Truppe »Steeler Jungs« beide Augen zu und kaufte ihnen ihre Propaganda von »freundschaftlichen Spaziergängen« ab. Inzwischen müssen die Versammlungen zwar angemeldet werden, werden dann aber nur lose von Streifenpolizei begleitet, während Protest gegen die Veranstaltung durch martialisch anmutende Bereitschaftspolizei bewacht und hinter Gitter verbannt wird. Bei einer klar rechtsextremen Versammlung versuchte die Polizei erst kürzlich noch alles, den Hintergrund und die Route möglichst geheimzuhalten. Dadurch wurde Protest erschwert und die Öffentlichkeit gefährlich im unklaren gelassen.

Was erwarten Sie künftig von der Essener Polizei?

Statt mit Vorliebe in migrantisch geprägten Stadtteilen eine Politik der »1.000 Nadelstiche« anzuwenden, erwarten wir, dass sie das bei rechtsextremen und gewalttätigen Gruppen wie den »Steeler Jungs« tut. Die Szene gedeiht inzwischen seit zwei Jahren, unterstützte beim Aufbau eines neuen »Bandido Chapters« in Essen und trainiert neuerdings in einem eigenen Kampfsportclub in Gelsenkirchen. Diese Umtriebe müssen ernstgenommen werden. Genau hier muss die Polizei hart, bedingungslos und konstant agieren!