Prozess gegen AfD-Gegner eingestellt

Oldenburg. Ein Prozess gegen vier AfD-Gegner wegen Körperverletzung am Amtsgericht Oldenburg ist gegen die Zahlung von Geldauflagen in Höhe von je nach Einkommen 150 bis 500 Euro eingestellt worden. Darauf hätten sich alle Beteiligten am Mittwoch nach Verlesung der Anklageschrift geeinigt. Den zwei Männern und zwei Frauen wurde vorgeworfen, bei einem Parteitag der niedersächsischen AfD im Oktober 2018 zwei Ordner der Partei angegriffen und leicht verletzt haben. Den Angeklagten zufolge waren sie selbst attackiert worden. Sie hatten ihrerseits Strafantrag gestellt. Dieses Verfahren wurde eingestellt, eine Beschwerde laufe noch. (dpa/jW)