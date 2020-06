Die alte Hamburger Linie

Christian Charisius/dpa Großzügiger Reizmitteleinsatz: Hamburger Polizisten am vergangenen Samstag

Im Hamburger Rathaus ist am Mittwoch Peter Tschentscher (SPD) mit der »rot-grünen« Mehrheit in der Bürgerschaft für eine zweite Amtszeit zum Ersten Bürgermeister der Hansestadt gewählt worden. Eines steht für ihn und den neuen Senat, der bis auf wenige Ausnahmen der alte ist, jetzt schon fest: Sie werden sich mit einem Problem beschäftigen müssen, das auch frühere Senate nicht in den Griff bekamen: mit einem mächtigen Polizeiapparat, der ein Eigenleben führt und immer wieder Skandale produziert.

Am Sonnabend war es wieder soweit. Ausgerechnet an dem Tag, an dem Zehntausende in der BRD und rund 15.000 in Hamburg gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstrierten und sich solidarisch mit dem von einem US-Polizisten getöteten George Floyd zeigten (siehe jW vom Montag). Nach Ende der Demos auf Jungfernstieg und Rathausmarkt nahm die Polizei am Abend 36 Jugendliche und junge Erwachsene am Hauptbahnhof in Gewahrsam und setzte sie für Stunden fest – ohne dass ihnen eine konkrete Straftat vorgeworfen wurde.

Videos im Internet und Berichte von Augenzeugen belegen, dass die Festgehaltenen, viele davon minderjährig – der Jüngste 13 Jahre alt, wie die Polizei später bestätigt – und fast alle mit migrantischen Wurzeln, von der Polizei an einer Außenwand des Bahnhofs aufgereiht wurden. Bis zu zweieinhalb Stunden hätten sie dort stehen müssen, zeitweise mit erhobenen Händen. Im Verlauf des Abends seien sie mit HVV-Bussen zu Polizeikommissariaten in Billstedt und Wandsbek gebracht worden, erst in der Nacht habe man sie entlassen, teilweise ohne die Eltern zu verständigen.

»Die Polizei hat sich sehr viel Zeit gelassen, das dauerte alles ewig«, erklärte Carola Ensslen, Bürgerschaftsabgeordnete der Linkspartei, die Augenzeugin des Vorfalls war, am Mittwoch gegenüber jW. Sie habe mit dem Einsatzleiter der Polizei gesprochen, der »sehr redselig« gewesen sei. Er habe erklärt, dass es zuvor in der City zu Straftaten gekommen sei. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen halte man zur Gefahrenabwehr fest, konkret liege nichts gegen sie vor. Ensslen vermutet, dass es der Polizei um Abschreckung gegangen sei, »den Kids eine Lektion zu erteilen«. Die Linksfraktion hat am Montag eine Anfrage an den Senat gerichtet, um Einzelheiten zu dem Vorfall zu erfahren.

Zeit online zitierte am Montag zwei schwarze, 20 Jahre alte Hamburgerinnen, die zu den Festgesetzen gehörten. Sie seien von der Demo am Rathaus gekommen und in Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten geraten. Unvermittelt seien sie von Polizisten gegen die Wand des Bahnhofs geschubst worden. Von der Demo seien nur wenige der 35 gekommen, mehrere hätten Einkaufstüten dabeigehabt, so berichteten die Frauen. Eine der beiden erklärte, sie sei aufs Polizeipräsidium gebracht worden, habe sich dort bis auf die Unterwäsche ausziehen müssen, sei fotografiert und für zwei Stunden in einer Einzelzelle gesperrt worden. Dann habe man sie entlassen.

Ensslen fühlte sich angesichts dieser Schilderungen an Vorfälle in der Gefangenensammelstelle während des G-20-­Gipfels im Sommer 2017 erinnert. Emily Laquer von der Interventionistischen Linken, die ebenfalls Augenzeugin des Vorfalls war, sprach von einem »rassistischen Polizeieinsatz«. Es sei ein Skandal, dass Jugendlichen, »die in Hamburg gegen rassistische Polizeigewalt demonstrieren, genau das angetan wird«, sagte sie am Mittwoch gegenüber jW. Dass junge Leute »durch die Stadt gejagt, mit erhobenen Händen an die Wand gestellt und festgenommen werden«, dafür gebe es keine Rechtfertigung.

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer wies am Montag im NDR-Fernsehen die Kritik zurück. Die Polizei sei am Sonnabend »sehr behutsam und sehr verhältnismäßig vorgegangen«, behauptete er. Er sehe das Risiko, so Meyer, »dass hier eine linksextremistische Organisation, die das als schwarzer Block angezettelt hat, die Jugendlichen in die Auseinandersetzung hineingezogen hat«. Dazu Laquer: »Niemand muss schwarzen und migrantischen Kids die Wut auf die Polizei beibringen. Das schaffen die rassistischen Gewaltexzesse der Hamburger Polizei schon ganz von selbst.«