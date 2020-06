imago images/ZUMA Wire Vom Militär kaum zu unterscheiden: US-Nationalgardisten dienen während der aktuellen Proteste als Repressionsorgan (Greenville/South Carolina, 2.6.2020)

Seit Beginn der Proteste gegen den Polizeimord an dem Afroamerikaner George Floyd in Minnesota sieht sich die wachsende antirassistische Bewegung bei ihren Aktionen mit Einheiten der US-Nationalgarde konfrontiert. Die United States National Guard (USNG) besteht aus mehr als 1,4 Millionen Reservisten, die sich in 54 separaten Einheiten auf alle US-Bundesstaaten plus den District of Columbia sowie die sogenannten Außengebiete Guam, Puerto Rico und Virgin Islands verteilen. Davon sind rund 430.000 jederzeit mobilisierbar (Stand 2017).

Der Leitsatz der Nationalgarde lautet: »Zivilist im Frieden, Soldat im Krieg«. Ihre Soldatinnen und Soldaten gehen einem zivilen Beruf nach oder besuchen ein College, während sie auf Teilzeitbasis eine militärische Ausbildung absolvieren. Sie trainieren an einem Wochenende pro Monat und nehmen jährlich an einem zweiwöchigen Lehrgang teil. Insgesamt beträgt die Rekrutierungszeit acht Jahre.

Gesetzlich unterstehen die föderal organisierten USNG-Einheiten sowohl dem US-Verteidigungsministerium als auch den Landesregierungen ihrer Bundesstaaten. Sie gliedern sich in die Teilbereiche Army National Guard und Air National Guard. Als separate Organisation wird letztere zur Luftunterstützung der Army National Guard oder zur Ergänzung der US Air Force aktiviert. In Friedenszeiten werden sie vom jeweiligen Gouverneur eingesetzt, der sie im Falle eines offiziell ausgerufenen Notstands entsendet. Gründe dafür können Unwetterkatastrophen wie der Hurrikan »Katrina« (2005) sein, »zivile Unruhen« wie die Niederschlagung der Vietnamproteste, wobei im Mai 1970 an der Kent State University (Ohio) vier Studierende erschossen wurden, »Terroranschläge oder Großrazzien gegen Drogenringe« und andere denkbare Krisen- und Spannungslagen. In den 54 Standorten sorgen feste Einsatzstäbe dafür, dass die Nationalgarde immer einsatzbereit ist und kurzfristig für Aufgaben im Inland oder zur Unterstützung des US-Militärs im Ausland mobilisiert werden kann.

Die Existenz der Nationalgarde wird durch die Verfassung gewährleistet, die eine Reihe von Klauseln enthält, die das Recht der Bundesstaaten umreißen, eigene Milizen zu unterhalten, und das Recht Washingtons, diese Milizen für Bundeszwecke einzusetzen. Entscheidend für die heutige USNG sind das Milizgesetz von 1903 und das Gesetz zur nationalen Verteidigung von 1916, wodurch verschiedene Vorläufer der Milizen in der seitdem »United States National Guard« genannten Heimatarmee vereinheitlicht wurden.

Wie die USNG zur Durchsetzung politischer Ziele eingesetzt wird, haben die Bürgerrechtskämpfe in Little Rock im Jahr 1957 beispielhaft bewiesen. Erst setzte der reaktionäre Gouverneur die Nationalgarde von Arkansas ein, um schwarzen Teenagern den Weg in ihre Schule zu versperren. Dann stellte US-Präsident Dwight D. Eisenhower die Nationalgarde unter Bundeskommando und ließ die schwarzen Schüler durch Bundestruppen mit aufgepflanztem Bajonett gegen den Widerstand des weißen Mob in die Schule eskortieren.

Der »John Warner National Defense Authorization Act« von 2007 erweiterte die Befugnis des Präsidenten, bei »Naturkatastrophen, Terroranschlägen, Epidemien oder anderen Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit« auch ohne die Zustimmung der Gouverneure Einheiten der USNG zu aktivieren. Wie die aktuelle Auseinandersetzung zwischen Donald Trump und einigen Gouverneuren zeigt, wird die militärische Frage auch heute politisch entschieden und hängt von der Stärke der fortschrittlichen Opposition ab. Nach Einschätzung des »Congressional Research Service« schränkt das US-Bundesgesetz nach wie vor den Einsatz der Nationalgarde durch den Präsidenten »zur Durchsetzung von Bundesgesetzen innerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten ein«, es sei denn, er diene »der Niederschlagung eines Aufstands«.