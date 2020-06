Augen zu und durch

Carmen Jaspersen/dpa Das deutsche Kapital will wieder groß rauskommen (Autoexport in Bremerhaven, 16.6.2018)

Verwundert hat der Rückgang der deutschen Ausfuhren sicher niemanden. Schließlich wurde im April weltweit kaum produziert und konsumiert. Doch das Ausmaß spricht Bände. Im Vergleich zum Vormonat sind die Ausfuhren um 24 Prozent gesunken. Verglichen mit April 2019, und damit deutlich vor der Coronapandemie, waren es sogar minus 31,1 Prozent – der größte Exporteinbruch der deutschen Industrie seit 1950.

Nachtigall, ick hör dir trapsen: Weil der deutsche Merkantilismus seit Jahren auf Exportüberschüsse setzt und den Binnenmarkt schleift, wurde die Wirtschaft besonders anfällig für globale Krisen. So kritisierte zum Beispiel der Internationale Währungsfonds bereits im Juli vergangenen Jahres, dass der deutsche Staat sein Geld horte, statt zu investieren. Die BRD habe bereits im fünften Jahr in Folge einen Haushaltsüberschuss ausgewiesen, der mit 1,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der größte seit fast 30 Jahren war. Die Kapitalakkumulation kommt bei dem ganzen Gespare ins Stocken. Auf der Suche nach hohen Renditen gingen Investoren größere Risiken ein, Kreditvergabestandards wurden gelockert. Eine Folge: »Die Preise für Wohn- und Gewerbe­immobilien stiegen insbesondere in dynamischen städtischen Gebieten weiterhin rapide an«, mahnte der IWF in Sorge um die internationale Finanzstabilität.

In die Länder, die stark unter der Pandemie litten, fielen die Exportrückgänge im Vorjahresvergleich am deutlichsten aus (Frankreich minus 48,3 Prozent; Italien 40,1; USA 35,8). Die Euro-Zone bleibt das verhasste Stiefkind des deutschen Kapitals. Die Mitgliedstaaten sollen sich dem herrischen Willen Berlins beugen, Waren auf eigene Rechnung kaufen und nicht murren. Um den Anspruch auf Vorherrschaft zu unterstreichen, hat Berlin sogar das Bundesverfassungsgericht bemüht, das die Rettungsprogramme der EZB als teilweise grundgesetzwidrig einstuft hat. EZB-Präsidentin Christine Lagarde konterte am Montag abend: »Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.« Sie hätte hinzufügen sollen: Wenn Deutschland kein Geld ausgibt, müssen es eben andere tun. Die 130 Milliarden Euro, mit denen das Kabinett ab Freitag ein halbes Jahr die Konjunktur wiederbeleben will, sind nur dafür da, den Vorkrisenstatus wieder zu erreichen. Die Börse hat den guten Willen bereits honoriert. Der Dax schnellte binnen weniger Tage auf über 12.000 Punkte.

Die Unternehmensberater der »Boston Consulting Group« brachten es am Dienstag deutlich zur Sprache: Konzerne sollten »die Krise als Chance zur radikalen Neuausrichtung« nutzen. Jetzt könnten sie ganz anders mit Lieferanten, Kunden und Gewerkschaften umgehen. Wer seine Kosten senke, die Digitalisierung vorantreibe und investiere, könnte langfristig zu den Gewinnern gehören. »Das radikale Umdenken in der Krise wird vom Kapitalmarkt belohnt.« Das sei eine Lehre der Finanzmarktkrise.