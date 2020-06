Gegen Kahlschlag

Ali Carman/Evrensel & Neues Leben Der Kovorsitzende der Partei Die Linke, Bernd Riexinger, bei der Verdi-Kundgebung vor einer Stuttgarter »Galeria Karstadt-Kaufhof«-Filiale (8.6.2020)

Sie tragen rote Tücher vor dem Gesicht, an der Tuchspitze steht kleingedruckt »Verdi«, einige haben sich zusätzlich gelbe Warnwesten der Gewerkschaft übergestreift. Zwei, drei Dutzend Beschäftigte und »Verdianer« protestierten am Montag vormittag vor einer Filiale des taumelnden Handelsriesen »Galeria Karstadt-Kaufhof« (GKK) in der Stuttgarter Innenstadt. Selbst der Kovorsitzende der Partei Die Linke, Bernd Riexinger, ist da, auch er bedeckt coronabedingt Nase und Mund mit einem Verdi-Tuch. Parallel verteilen Aktivisten eine Ausgabe dieser Tageszeitung – Headline: »Shutdown bei Kaufhof«.

»Mit unserer Aktion haben wir die Beschäftigten bestärkt, den betrieblichen Kampf nach außen zu tragen«, sagte Sidar Carman, Gewerkschaftssekretärin im Verdi-Bezirk Stuttgart, am Dienstag jW. Denn nun gehe es ums Ganze, um den Erhalt der Arbeitsplätze, betonte Carman.

In vielen GKK-Filialen fanden am Montag Betriebsversammlungen statt. Der Grund: Betriebsräte informierten die Beschäftigten über den Stand der am 5. Juni begonnenen Verhandlungen der Verdi-Bundestarifkommission mit der GKK-Unternehmensleitung und dem Generalbevollmächtigten.

Das Ziel von Verdi ist klar: Die Belegschaft mittels eines Sozialtarifvertrags vor dem drohenden Kahlschlag zu schützen und das GKK-Filialnetz soweit es geht zu erhalten. Zuvor war bekannt geworden, dass Tausende der rund 35.000 Stellen gestrichen und zahlreiche Häuser dichtgemacht werden sollen. Von den insgesamt 172 GKK-Filialen stehen etwa 80 zur Disposition.

Ali Carman/Evrensel & Neues Leben Öffentlicher Protest gegen die Kahlschlagspolitik bei »Galeria Karstadt-Kaufhof« während einer Unterbrechung der Betriebsversammlung (Stuttgart, 8.6.2020)

Bei der ersten Verhandlungsrunde für einen Sozialtarifvertrag »prallten die Positionen hart aufeinander«, teilte Verdi am Montag in einer Mitarbeiterinformation mit. »Wir erwarten von den Bevollmächtigten einen Zukunftsplan für die Warenhäuser statt Berechnungen, wie vielen Beschäftigten die Existenz geraubt werden soll«, erklärte Orhan Akman, Verdi-Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel.

Akman forderte in dem Zusammenhang die Entlassung von Konzernchef Stephan Fanderl. Sein Ruf wurde offenbar erhört. Fanderl hat dem GKK-Eigentümer, dem österreichischen Signa-Konzern, »eine einvernehmliche Trennung vorgeschlagen«, wie dpa am Dienstag meldete. In Kürze sei mit einer Einigung zu rechnen.

Für Gewerkschafterin Carman war die Kundgebung erst der Protestauftakt: »Wir werden unsere Aktionen fortsetzen und verstärken.«