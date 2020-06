imago/Christian Schroedter Unvergessen (am Denkmal für Alberto Adriano in Dessau)

Um die Entwicklung der Coronapandemie in den vergangenen Wochen geht es in der dritten Folge der Sendereihe »SARS-CoV-2 von links betrachtet« (Di., 9 Uhr, FSK). Ein Schwerpunkt ist diesmal die »Bewegung im verschwörungsideologischen Spektrum«. Warum Gegner der Einschränkungen des wirtschaftlichen Lebens so gern naturwissenschaftliche Tatsachen leugnen, wird im neuen Transmitter, der Monatszeitschrift des FSK (Freies Sender Kombinat), erörtert.

Heiner-Müller-Fans sei ein »Hörstück in neun Bildern« nach einem Text von ihm empfohlen: »Die Befreiung des Prometheus« (Regie: Heiner Goebbels, HR/SWF 1985; Di., 20.10 Uhr, DLF). Tags darauf kommt Tom Peuckerts »Liebesinsel« (RBB 2020; Ursendung Mi., 20 Uhr, Bayern 2, Wdh. Fr., 22 Uhr, RBB Kultur u. a.). Im »ARD-Radiotatort« findet ein Biologe auf einer Insel in der Berliner Spree die Leiche einer wohlhabenden alten Frau. Am selben Abend laufen Alfred Jarrys »Bürger Ubu« (NDR 1977; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) und Anne Krügers »Supermarkt« (HR 2018; Mi., 22 Uhr, DLF Kultur), letzteres erhielt den Kurd-Laßwitz-Preis 2019.

Die neue Ausgabe der CX-Zeitung des Radio Corax (wie der Transmitter online und gedruckt erhältlich), widmet sich dem 20jährigen Bestehen des Freien Radios in Halle an der Saale. Ralf Wendt, der von Anfang an am Programm und bei der Organisation mitgewirkt hat, sagt in der Jubiläumsausgabe Adieu.

Am Donnerstag beginnt auf Radio Corax um 7 Uhr ein »Sondersendetag im Gedenken an Alberto Adriano«. Aus der Ankündigung: »Am 11. Juni 2000 wurde Alberto Adriano von drei Neonazis im Dessauer Stadtpark brutal angegriffen. Wenige Tage später verstarb er im Krankenhaus infolge seiner schweren Verletzungen. Am 11. Juni 2020 soll daran erinnert und in Kooperation mit dem Multikulturellen Zentrum Dessau der Tag genutzt werden, um Rassismus, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft tiefergehend zu thematisieren.«

Das Hörspiel »Nach Mitternacht« (RBB 2017; zwei Teile Do. und So., jeweils um 18.20 Uhr, SWR 2) basiert auf dem gleichnamigen Roman von Irmgard Keun, der im Exil in Amsterdam erschien. Die Hörspielversion einer Theatertrilogie von René Pollesch wird abgeschlossen: »Heidi Hoh 3 – Die Interessen der Firma können nicht die Interessen sein, die Heidi Hoh hat« (NDR/DLR Berlin 2002; Do., 22 Uhr, DLF Kultur).

Gesche Piening hat nach einem Feature zu Bestattungen von Amts wegen, also Beisetzungen ohne Trauergemeinde, jetzt auch ein Hörspiel zum Thema gemacht: »Einsam stirbt öfter. Ein Requiem.« (BR 2020; Ursendung Fr., 21 Uhr, Bayern 2). Interessant auch Heidi Mühlenbergs Feature »Geheimcode der Heilpflanzen – Chinesische Wissenschaftler entschlüsseln die Heilkräfte der Natur« (MDR 2013; Sa., 9 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur).

Unter dem Motto »Theater im Hörspiel« laufen beim ORF die Inszenierung von Gotthold Ephraim Lessings Einakter »Die Juden« (ORF/NDR 2016; Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) sowie »Kaspar« (ORF Steiermark 1968; So., 23 Uhr, ORF Ö1) von Peter Handke.

In Erinnerung an Ror Wolf wird dessen Hörspiel »Leben und Tod des Kornettisten Bix Beiderbecke aus Nordamerika« (SWF/HR/NDR/WDR 1986; Sa., 20 Uhr, DLF) ausgestrahlt. Ein aktuelles Feature von Michael Reitz ist »Zu Hause in fremder Sprache – Russische Autorinnen und Autoren in Berlin« (RBB 2020; Ursendung So., 14 Uhr, RBB Kultur). Mit seiner AIDS-Erkrankung setzte sich der Filmregisseur Derek Jarman in »Blue« (DLR Berlin/Radio France 1994; So., 18.30 Uhr, DLF Kultur) auseinander. Und über das Paris unter deutscher Besatzung schrieb Albert Camus das Hörspiel »Paris schweigt« (HR 1963; Mo., 19 Uhr, WDR 3).