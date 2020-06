Ja zum Wasser

Deutschlands Seen, Flüsse und Küstengewässer bieten mit wenigen Ausnahmen weiterhin gute Wasserqualität. Das geht aus dem jährlichen Badegewässerbericht der Europäischen Umweltagentur EEA hervor, den die in Kopenhagen ansässige EU-Behörde am Montag vorstellte. Demnach wiesen 92,5 Prozent aller deutschen Badegewässer 2019 eine ausgezeichnete Wasserqualität auf. Mehr als 98 Prozent erfüllten die EU-Mindeststandards. Nur acht der 2.291 untersuchten deutschen Badestellen fielen diesmal in der jährlichen Auswertung durch, weil dort zu viele bedenkliche Bakterien im Wasser entdeckt worden waren. (dpa/jW)