Das Crack der Gesellschaft

Tim Saccenti Raus aus dem Käfig: Killer Mike (r.) und El-P

Als Crack und Ronald Reagan in den 80ern über die USA kamen, erlitt die kollektive Psyche der schwarzen Bevölkerung ein weiteres Trauma, das auch die politische Popkultur tiefgreifend veränderte. Der kulturelle Protest schien die emanzipatorische Qualität eines Gil Scott-Heron oder einer Nina Simone verloren zu haben. Richtiger ist jedoch, dass sich der Protest komplett neue, kodierte Formen suchen musste. »RTJ4«, das vierte Album des Rapduos Run The Jewels, ist ein Beleg dieser Lesart. Zwischen prolligen Partyraps, Disses und Punchlines findet sich der Track »Walking in the Snow«, in dem Killer Mike rappt: »And you so numb you watch the cops choke out a man like me / And ’til my voice goes from a shriek to whisper, ›I can’t breathe‹«. Eine Erinnerung an den 2014 von Polizisten getöteten Eric Garner, aber auch eine Vorwegnahme der letzten Worte von George Floyd. In »JU$T« fragen Run The Jewels zusammen mit Zack De La Rocha von Rage Against the Machine nach dem Zusammenhang von Geld und Unterdrückung: »Look at all these slave masters posin’ on yo’ dollar«.

Explosiver Zorn

Diese Stimme, die auf »RTJ4« ­Party und Protest verbindet, ist die des »Thugs«: Eine Figur, die den afroamerikanischen Widerstandswillen der 70er durch die Umwälzungen der 80er gerettet hat. Thug bedeutet erst einmal Schläger. Im HipHop ist damit der gewaltbereite Drogendealer mit dicker Goldkette gemeint, der in seiner kompletten Übertreibung kapitalistischen Eigensinns eine Art Robin Hood der neoliberalen Ghettohölle geworden ist. »Ich bin wahrscheinlich näher an NWA oder den Geto Boys dran als an Public Enemy«, sagte Killer Mike 2015 der Harvard Political Review in einem Gespräch, in dem es um seinen politischen Aktivismus und den Tod von Freddie Gray ging, der damals im Polizeigewahrsam starb. Anders als Public Enemy, die in den 80ern an die Ästhetik und Programmatik der Black Panthers anknüpften, sieht sich Killer Mike in der nur scheinbar unpolitischen Tradition des Gangstaraps.

Konnte Marvin Gaye 1971 in Reaktion auf Polizeigewalt noch sanft fragen »What’s Going On?«, rief Ice Cube am Ende der traumatischen 80er bei NWA: »Fuck tha Police«. Auf seiner ersten Soloplatte »AmeriKKKa’s Most Wanted« von 1991 (Killer Mikes erklärtes Lieblingsalbum) kündigte sich zwischen sexistischen und gewalttätigen Anekdoten aus dem Gangsterleben bereits der explosive Zorn an, der sich in der schwarzen Gemeinde aufgrund systemischer Polizeigewalt angestaut hatte. Die LA Riots ein Jahr später gaben ihm recht.

Ice Cube war einer von mehreren Rappern, die den Thug politisierten. Tupac Shakur, der seine Black-Panther-Wurzeln und seine poetische Sensibilität zunehmend hinter einem Gangster-Image versteckte, ließ sich »Thug Life« auf den Bauch tätowieren und erklärte die Aggression zur logischen Konsequenz der Niederschlagung der Bürgerrechtsbewegung und der Panthers. Die Figur des Thug wie Rap selbst waren demnach Reaktionen auf neue Formen struktureller Gewalt der 80er. Reagan strich damals unter anderem die Schulförderprogramme, durch die Instrumente auch in die städtischen Armenviertel gekommen waren. Die Kreativität bahnte sich dennoch einen Weg: Zweckentfremdete Plattenspieler und japanische Drumcomputer ersetzten Bands und Orchester.

Das Erkennungszeichen des Thugs ist die Goldkette, in der sich die ­hohe Profitabilität der Droge Crack manifestiert. Der Bandname Run The Jewels und das Bandlogo referieren darauf: zwei Hände, eine zur Pistole geformt, eine hält eine Kette. Aber RTJ geht einen Schritt über die aggressive Widerständigkeit des jungen Ice Cube und Tupacs hinaus. Denn das Duo ist von genreuntypischer Altersweisheit: Beide sind Mitte 40. Killer Mike gelangte als Feature-Gast von Atlantas Heroen Outkast zu Ruhm, El-P hatte mit Company Flow den New Yorker Underground geprägt. Rap war lange nichts für alte Männer. Lebensklugheit und Erfahrung hatten hier keinen Platz, genau wie sie in einer Gesellschaft rar geworden waren, in der durch die Crackepidemie ein Großteil der schwarzen männlichen Bevölkerung entweder im Gefängnis oder im Grab endete. Run The Jewels haben Wissen aufsaugen können – und eine archivarische Kenntnis der Stile des Genres. »Ooh La La« klingt nach den besoffenen Pianoloops des Wu-Tang Clans, an anderer Stelle leben Vinyl-basierte Jazz-Samples und Scratches wieder auf und gesellen sich zu den heute gängigen gehexelten Snares und Hihats des Trap. Dystopische Soundscapes wie bei Public Enemy wechseln sich mit monumentalen Synthesizer à la Kanye West ab.

Dicke Ketten

Killer Mike hat seine eigenen Erfahrungen als Crackdealer in einer komplexeren Gesellschaftsanalyse verarbeitet. »Bei all meinen Neigungen zu ›thuggery‹, ich bin jetzt ein typischer Middle-class-Dad«, sagt er 2015 zu New Republic. Dieser Dad hat überlebt und sich unter seinem bürgerlichen Namen Mike Render als Redner und Aktivist profiliert, der weiß, dass das Problem weiter reicht als Rassismus. So heißt es in »Walking in the Snow«: »Funny fact about a cage, they’re never built for just one group / So when that cage is done with them and you’re still poor, it’ll come for you.« Auch diese Ketten sind dick.