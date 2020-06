Jens Pollak/ZDF Chiloé ist das Zentrum der chilenischen Lachszucht. »Die Gier nach Lachs«

Wir müssen essen, wir brauchen Proteine. Und jährlich produziert die Lachsindustrie in Meeresfischfarmen 2,6 Millionen Tonnen der Fische. Das hat Folgen. Die Dokumentation schildert den Teufelskreis globaler Eingriffe in Naturkreisläufe – von Zuchtbetrieben in Norwegen über die Probleme in chilenischen Fjorden bis zu abgeholzten Regenwaldflächen, auf denen Soja als Futter für Zuchtlachse angebaut wird. Und Soja essen wir aber ebenfalls. Noch ein Teufelskreis? D 2020.

Arte, 20.15 Uhr

Der Osten: Entdecke, wo du lebst

Zielitz – Der Kampf ums Weiße Gold

Erzählt wird die Geschichte eines Unternehmens in Zielitz nördlich von Magdeburg, eines Bergwerks, das es ohne das Risiko und den Einsatz mutiger Bergleute in der DDR heute nicht geben würde, wie uns der Pressetext erstaunlicherweise mitteilt. Zielitz ist das größte Kalibergwerk in Deutschland und eines der größten weltweit. Auch um den Thomas-Münzer-Schacht in Bischofferode waren nach der Annexion der DDR heftige Kämpfe geführt worden – letztendlich vergeblich, das Kalifördergelände wurde dicht gemacht. D 2020.

MDR, 21.00 Uhr

Freiraum – Die Kunst der Unruhe

3 Generationen seit der Jugendbewegung 1980

1980 rebellierte die Jugend gegen eine engstirnige Gesellschaft, heißt es hier, na ja, na ja, die eine Jugend gab es 1980 doch gar nicht. 2020 demonstriert eine der Jugenden nun wieder: für Klima- und Systemwandel. Beide Bewegungen verändern – die Schweiz. Um die geht es hier! Eine Dokumentation über große Träume, Enttäuschungen, Mut und die Sehnsucht nach Freiheit in festgezurrten Strukturen. Und die Schweizer Jugend musste nicht gegen Nazieltern demonstrieren. Weil die Eltern keine Nazis waren. Oder zumindest: Weil die Nazis nicht an der Macht waren. D 2020.

3sat, 22.55 Uhr

Die Erdzerstörer

Mensch essen Erde auf, so muss man wohl sagen zum Abschluss. Und ungefähr so heißt diese Dokumentation auch im französischen Original. Seit Beginn der Industrialisierung vor 200 Jahren wurden mehr als 1.400 Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre gepumpt. Laut Prognosen werden bis 2100 auf 40 Prozent der Erdoberfläche Bedingungen herrschen, mit denen kein lebender Organismus je konfrontiert war. In diesem Film blicken zwei Historiker kompromisslos auf die Epoche des Anthropozäns – das kaputte Zeitalter des Menschen. F 2019.

Arte, 23.20 Uhr