»Wir sind Menschen. Kein Abfall«

City Waste Union Der Kampf um Menschenrechte geht weiter: Mitbegründer der »City Waste Union« beim Streik

In New Orleans werden Müllmänner »Hoppers« genannt. Hinter dem Begriff verbirgt sich schwere, teilweise lebensgefährliche Arbeit, die diese Arbeiter tagtäglich verrichten. Am 5. Mai sind einige von ihnen in den Streik getreten. Warum?

Wie im ganzen Land haben wir es auch hier in New Orleans mit einer systemischen Form von Armut zu tun, die man einfach nur widerwärtig nennen kann. Unsere Hoppers arbeiten unter miesesten Bedingungen bei einer Leiharbeitsfirma namens People Ready für die Firma Metro, die wiederum im Auftrag der Stadt operiert. Sie schaffen unter schwerster körperlicher Anstrengung mehr als 45 Tonnen Müll am Tag weg – darunter chemische Abfälle, Fäkalien, mit Bakterien belasteten Unrat. Weder kriegen sie für ihre Arbeit ausreichende Schutzkleidung gestellt, noch erhalten sie eine Gefahrenzulage. Sie verdienen 10,25 Dollar pro Stunde in einer Stadt, in der einfache Wohnhäuser eine Viertelmillion Dollar kosten. Auch gemessen an den übrigen Lebenskosten hier und in den USA, dem reichsten Land der Welt, ist das einfach pervers. Arbeitsbedingungen und Niedrigstlöhne waren schon lange unhaltbar. Unsere Leute haben immer wieder Forderungen nach besserer Ausrüstung und Bezahlung gestellt, wurden aber nie gehört. Covid-19 war nun der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Als auf einmal alle um ihre Gesundheit bangten, sollten unsere Arbeiter weiterhin unter denselben Bedingungen schuften wie zuvor. Angesichts der Krise wurde noch deutlicher, dass die Firma sich einen Dreck um ihre Beschäftigten schert. Daraufhin sind 14 Hoppers, die sieben Trucks von Metro fahren, in den Streik getreten und haben sich spontan als City Waste Union gewerkschaftlich organisiert.

Wie hat die Firma darauf reagiert?

Als einige der Müllmänner ihre Arbeit niederlegten, um unsere Forderungen zu bekräftigen, wurden sie von der Leiharbeitsfirma People Ready – defintiv im Einvernehmen mit Metro – am nächsten Tag gefeuert und mit Gefangenen aus umliegenden Gefängnissen und Menschen, die sich nach dem Absitzen ihrer Haftstrafe auf Bewährung befinden, aber noch in sogenannten Halfway-Houses interniert sind, ersetzt. Letztere verdienen einen Dollar weniger als unsere Leute, müssen aber 64 Prozent ihres Lohnes an diese Bewährungsanstalten abtreten. Außerdem arbeiten sie teilweise bis zu 60 Stunden die Woche. Die Gefängnisinsassen erhalten für dieselbe Arbeit nicht viel mehr als einen Dollar pro Stunde. Beide haben praktisch keine Möglichkeit, diese Arbeitsaufträge abzulehnen, man kann schlichtweg von Zwangsarbeit reden, mit denen unser Streik gebrochen werden sollte. Solche Praktiken sind in den USA keine Ausnahme, aber es hat in unserem Fall für große Empörung gesorgt. Die Leiharbeitsfirma musste ein paar Tage später unser Streikrecht anerkennen und die gefeuerten Männer wieder anstellen. Wir setzen nun den Streik fort und werden solange nicht zur Arbeit gehen, bis unsere Forderungen erfüllt werden: die Anhebung des Stundenlohnes auf 15 Dollar, angemessene Schutzkleidung, eine Gefahrenzulage. Außerdem müssen umgehend die zum Teil defekten Fahrzeuge repariert oder ausgetauscht werden, die unter anderem giftige Hydraulikflüssigkeit verlieren, der unsere Arbeiter tagtäglich ausgesetzt sind.

Der Streik fällt nun zusammen mit den Massendemos gegen rassistische Polizeigewalt im ganzen Land.

Das sind die zwei Seiten einer Medaille. Das Problematische hier in New Orleans genauso wie im Rest der USA ist nicht allein der täglich erlebte Rassismus. Der Mord an George Floyd hat Hunderttausende auf die Straße gebracht. Aber es geht dabei nicht nur um die tödlichen Auswüchse rassistischer Polizeigewalt, sondern um eine viel tiefer liegende soziale Ungerechtigkeit. Unser Beispiel wirft ein grelles Licht darauf: Die Firma, von der wir eine menschenwürdige Behandlung und zum Leben ausreichende Löhne fordern, gehört einem Afroamerikaner. Die Ausbeutung von Schwarzen und auch anderer People of Color hört nicht automatisch auf, wenn der Besitzer deren Hautfarbe hat. Es kann also nicht darum gehen, den Rassismus wie bislang durch irgendwelche Quotenpolitik zu bekämpfen. Als wir letzte Woche auf dem Metro-Fuhrhof friedlich demonstierten, hat die Firma uns die Polizei auf den Hals geschickt. Die blieb glücklicherweise friedfertig, aber was zeigt es, wenn in einem Land, in dem Schwarze niedergetreten und auf der Straße gemeuchelt werden, eine Firma so gegen ihre Arbeiter vorgeht? Es macht keinen Unterschied, wenn ein paar mehr Schwarze in Führungspositionen kommen. Wir kriegen dann Leute wie den Firmenboss von Metro, die denken, sie seien besser als andere Schwarze. Dadurch wird unsere Community als Afroamerikaner nicht gestärkt, sondern gespalten, zwischen Arbeitern, die nicht wissen, wie sie mit ihrem Lohn bis zum Monatsende kommen, und Menschen, die sich auf ihren finanziellen Status was einbilden und sich genauso skrupellos verhalten wie früher die weißen Bosse.

Der lokale Ausstand von 14 Müllmännern steht also in einem größeren Zusammenhang?

Wir haben für unseren Streik bewusst auch ein Symbol aus der Bürgerrechtsbewegung gewählt, mit dem Afroamerikaner bereits in den 60er Jahren für ihre Menschenrechte demonstrierten. Als es 1968 zum Tod von zwei Müllmännern in Memphis kam, wurde »I Am A Man« zum Streikruf der dortigen Arbeiter der öffentlichen Stadtbetriebe. Auch wir sagen: »We are Men.« Wir sind kein Müll, wir sind kein Abfall, wir sind Menschen. Dieser Ruf ist 2020, mehr als 50 Jahre später, genauso aktuell wie damals. Egal, ob wir von menschenverachtenden Arbeitsbedingungen reden oder davon, dass Afroamerikaner auf der Straße ermordet werden. Das Neue daran ist , dass es heute live im Fernsehen übertragen wird. Aber ein halbes Jahrhundert nach der Bürgerrechtsbewegung werden Schwarze immer noch nicht als Menschen behandelt.

Die Hoppers haben gewaltige Solidarität erfahren – auch über New Orleans hinaus?

Wir waren selbst von der Solidarität überwältigt. Um unsere nötigsten Kosten für den Streik zu decken, haben wir auf »Gofundme.com« einen Spendenaufruf mit dem Ziel von 5.000 Dollar gestartet. Daraus sind mittlerweile mehr als 100.000 Dollar geworden. Das macht uns sehr optimistisch, dass wir größere Bündnisse auf die Beine stellen können. Noch werden wir nicht als Gewerkschaft anerkannt. Weder die Firma Metro, noch die Stadtvertretung haben sich bislang zu Gesprächen bereit erklärt. Aber unsere Macht wächst. Als wir uns vor einem Monat zum Streik entschlossen haben, waren wir noch ziemlich unwissend. Wir haben jetzt in kürzester Zeit gelernt, wie Vergewerkschaftung eigentlich stattfinden kann und was für große Chancen in ihr liegen. Jetzt wollen wir eine Gewerkschaft, der auch die übrigen Mülleute von New Orleans beitreten können. Wenn die Leute erst einmal verstanden haben, dass sie selbst nicht machtlos sind und ihr Schicksal in die Hand nehmen können, dann werden sie sich gemeinsam für ihre Interessen einsetzen. Wir arbeiten daran, als lokale Gliederung einer größeren Gewerkschaft beizutreten. Dadurch werden wir Metro und Stadtverwaltung an den Verhandlungstisch zwingen. Wir wollen aber jetzt schon auch andere Arbeiter aus der Branche und darüber hinaus zum Handeln aufrufen. Gemeinsam für ein menschenwürdiges Leben für alle einzutreten, dadurch überwindet man auch die »Rassenspaltung« von oben.Daytrián Wilken ist die Nichte eines der in New Orleans »Hoppers« genannten Müllmänner. Seit 14 von ihnen am 5. Mai in den Streik getreten sind, organisiert sie die Öffentlichkeitsarbeit und das Fundraising für die Streikkasse. Gemeinsam mit den Streikenden arbeitet sie an der offiziellen Anerkennung der spontan gegründeten Gewerkschaft der »City Waste Union«