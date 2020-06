NATO-Manöver »Baltops« in der Ostsee startet

Carsten Rehder/dpa So lustig ist Vorbereitung auf Krieg: Admiräle der deutschen Marine, Royal Navy, US-Navy (v. l. n. r.) in Kiel beim Start des NATO-Manövers »Baltops« im vergangenen Jahr (7.6.2019)

Eckernförde. Das große NATO-Manöver »Baltops« findet auch in diesem Jahr statt, allerdings ausschließlich auf See und in der Luft statt. Vom 7. bis 16. Juni sind daran in der Ostsee insgesamt 3.000 Soldaten aus 19 Ländern beteiligt, wie die deutsche Marine am Mittwoch mitteilte. Neben der BRD stellen unter anderem die USA, Großbritannien und Kanada Kontingente. Bei dem Manöver der Kriegsallianz sollen insgesamt 29 Schiffe und 29 Flugzeuge zum Einsatz kommen. (dpa/jW)