USA untersagen chinesischen Airlines Flüge in das Land

Jonathan Hayward/The Canadian Press via AP Darf erst mal nicht in die USA fliegen: Eine Maschine der Southern China Airlines

Washington. Die US-Regierung untersagt chinesischen Fluggesellschaften vorübergehend Flüge aus den und in die USA. Zur Begründung führte das US-Verkehrsministerium am Mittwoch an, die chinesischen Behörden hätten US-Fluggesellschaften bislang keine Wiederaufnahme des Flugverkehrs in das Land genehmigt. Wegen der Coronaviruspandemie hatten US-Fluggesellschaften ihre Verbindungen nach China gestrichen. United Airlines und Delta stellten im Mai Anträge, die Verbindungen wieder aufnehmen zu können, bekamen von den chinesischen Behörden aber bislang keine Erlaubnis.

Das Verbot für chinesische Fluggesellschaften solle am 16. Juni in Kraft treten, erklärte das Ministerium. Es könne aber auf Anordnung von Präsident Donald Trump auch früher aktiviert werden. (AFP/jW)