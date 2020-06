ARD 1978 N.F. Geria II Film Gesellschaft/2011 Restaurierte Fassung Bavaria Media Natasha (Jacqueline Bisset) und ihr Exmann Robby (George Segal) unter Verdacht: »Die Schlemmerorgie«

Deutsche Siedler im Westjordanland

Zwei deutsche Juden ziehen in eine Siedlung nahe Bethlehem. Sie träumen von einem Leben im Heiligen Land. Völkerrechtlich sind israelische Siedlungen auf palästinensischem Boden illegal. Aber die Siedler glauben, dass sie ein Recht auf dieses Land haben.

Arte, 19.40 Uhr

Die Schlemmerorgie

Who Is Killing the Great Chefs of Europe?

Das Rezept dieses Films: Die besten Küchenchefs der Welt werden ermordet. Die Spitzengastronomen werden am Spieß gegrillt, flambiert oder landen im Hummerbecken. Der Königin der Desserts, Natasha O'Brian, fällt auf, dass die Opfer in der Reihenfolge eines Menüs starben, das der Kritiker Maximillian Vandeveer einst konzipiert hat. Mit Jacqueline Bisset. USA/D 1978. Der Film schmeckte nach seiner Veröffentlichung nicht allen.

Arte, 20.15 Uhr

Auf den Barrikaden

Was steckt hinter der Coronawut?

Journalisten des Magazins »Kontraste« dokumentieren die Entwicklung der sogenannten Hygienedemos. Ein Abgesang?

Das Erste, 20.15 Uhr

Wer rettet die Wiesen für Schmetterling und Co.?

Schmetterlinge sind ein Synonym für Glück, deswegen lieben Kinder sie. Im Mittelalter wurden sie noch für Hexen gehalten. Heute sind viele Arten vom Aussterben bedroht. Dank des Engagements von Menschen wie dem Arzt Wulf Jaedicke, der sich mit einem sogenannten Tagfaltermonitoring für die Insekten einsetzt, könnte sich ihr Biotop erholen. Auch Ulla Große-Meininghaus macht sich mit ihrem Schmetterlingsgarten »Eifalia« für die Falter stark. D 2020.

WDR, 22.15 Uhr

Tödlicher Hass

Der Mordfall Walter Lübcke

Auf der Terrasse seines Wohnhauses wird der Regierungspräsident Walter Lübcke in der Nacht zum 2. Juni 2019 getötet. Vor Gericht wird demnächst die Tat verhandelt. Sie geschah nicht im luftleeren Raum. Die Recherchen zu diesem Film zeigen, dass der Hauptverdächtige Stephan Ernst und sein mutmaßlicher Komplize Markus H. fest mit der Neonaziszene verbunden waren – und die wiederum mit dem Verfassungsschutz. D 2020.

Das Erste, 22.30 Uhr